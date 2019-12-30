Onlarca nota ve melodiden yararlanarak kendi müziğinizi yapabileceğiniz ve dünyaca ünlü bir müzisyen olmak için uzun bir yolculuğa çıkacağınız Lyrica, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda amaç, müzisyen olmak isteyen bir genç karakterin rolünde yer alarak kendi uyarladığınız müzikleri çalmak ve dünyaca ünlü bir müzisyen olmak için çaba göstermektir.

Notalardan oluşan bir hat çizerek kafanızda tasarladığınız müziği gerçeğe yansıtabilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz. Notalara sırasıyla basarak melodiyi bozmadan yola devam etmeli ve ritme ayak uydurarak etkileyici müzikler çalmalısınız.

Oyunda eğlenceli müzikler yapabileceğiniz onlarca farklı nota ve melodi yer almaktadır. Ayrıca Çin kaligrafisinden esinlenerek hazırlanmış çarpıcı çizimler ve yerli Çin müzikleri bulunmaktadır.

Mobil platformda müzik oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Lyrica, ücretsiz olarak ulaşacağınız ve birbirinden güzel melodiler çalarak ruhunuzu dinlendireceğiniz sıra dışı bir oyundur.