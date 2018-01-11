Matchstick Puzzle, her yaşa hitap eden harika bir zeka - bulmaca oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyunda kibrit çöpleriyle oynuyorsunuz. Kibrit çöplerini taşıyarak, ekleyerek veya kaldırarak doğru yanıtı bulmaya çalışıyorsunuz. Zaman geçirmek için harika bir oyun!

iPhone ve iPad’inizde düşünmeye iten bölümlerle süslü şekilli bulmaca oyunlarına yer veriyorsanız Matchstick Puzzle’ı seveceğinizi düşünüyorum. Oyunda çok basitten sınırlarını zorlayan seviyeye toplam 999 bölüm bulunuyor. Her bölümde kibrit çöplerinin hemen üstünde bölümü geçmek için yapmanız gereken şey belirtiliyor. Genellikle düzeni bozarak yeni şekil oluşturmaya veya matematik işlemini çözmeye dayalı bölümlerde ücretsiz kullanabildiğiniz veya video izleyerek kazandığınız ipuçlarınız bulunmakta. Arkadaşlarınıza sorma şansına da sahipsiniz.