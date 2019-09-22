Ticari işletmenizde Maximum üyesiyseniz, Maximum İşyerim uygulamasını iOS cihazlarınıza indirerek ihtiyaç duyabileceğiniz birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Maximum üyesi işletmeler için birçok kolaylık sağlayan Maximum İşyerim uygulaması, banka veya ATM’lerde zaman kaybetmemeniz için tüm işlemleri mobil cihazlarınızdan sizlere sunuyor. İşlem dökümlerini alabileceğiniz Maximum İşyerim uygulamasında, günlük kazançlarınızı da anlık olarak takip edebiliyorsunuz.

POS cihazına gerek olmadan satış yapabileceğiniz QR POS özelliğini de sizlere sunan Maximum İşyerim uygulamasında, ticari kartlarınızla yaptığınız harcamaları, puan bilgilerinizi görüntüleyebileceğiniz gibi yetki ayarlarınızı yeniden düzenleyebilir, hesap kesim tarihi değişikliğini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer siz de bankada sıra beklemeden, ihtiyaç duyduğunuz işlemleri dilediğiniz her yerden gerçekleştirmek istiyorsanız Maximum İşyerim uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri