Maze Subject 360 - A Scary Hidden Object Game

Macera dolu gizli nesne sahneleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan Maze: Subject 360, binlerce oyun sever tarafından tercih edilen eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ürpertici mekanları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, bulmaca ve yapbozlar yaparak çeşitli ipuçlarına ulaşmak ve kayıp objeleri bulmaktır. Güzel bir tatil için yola çıkan ve yolda arabası bozulan bir karakteri yöneterek tuzaklara karşı temkinli olmalı ve labirentlerle dolu mekanlarda dolaşarak çıkış kapısını bulmalısınız. İpuçlarından yola çıkarak gizli nesneleri bulabilir ve yeni yerler keşfedebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve macera dolu sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor onlarca farklı bulamaca ve yapboz bölümleri yer almaktadır. Bu bulmaca ve yapbozları yaparak bazı ipuçlarına ulaşabilir ve gizli nesneleri bularak yolunuza devam edebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Maze: Subject 360, mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.