Minecraft Earth

Gerçek dünyada yaratırken, keşfederken ve hayatta kalırken yeni bir Minecraft boyutunu keşfedin. Gezegeni kapsayan inşaatçılar ve kaşifler topluluğuna katılın, inşaatlarınız için kaynaklar toplayın, artırılmış gerçeklikle donatın ve bunları gerçek boyuta yerleştirin. Mini maceralar için başkalarıyla takım bile olabilirsin.

Diğer inşaatçılar ile birlikte çalışın ve ortak başyapıtlar yaratın. Yerel mahallenize yepyeni bir tarafı keşfedin ve zaman içerisinde gelişimini izleyin. Çamurlu domuz ve moobloom gibi benzersiz çeteleri ortaya çıkarın ve binalarınızı doldurmak için bunları kullanın.

Yeni bir Minecraft serüvenine hazır mısın?