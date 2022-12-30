En İyi Minecraft Modları

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Minecraft isimli yapımdan sıkılan oyunculara Minecraft modları yardımcı olabilir çünkü bazı modlar, oyunu oldukça eğlenceli hâle getiriyor. Hazırladığımız yazıda 10 farklı mod bulunuyor.

Mojang Studios tarafından 2011 yılında sunulan Minecraft, tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Büyük bir hayran kitlesi edinen oyun, 2014 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında Microsoft'a satıldı.

Oyunu uzun bir süredir oynuyorsanız artık sıkılmış olabilirsiniz. Böyle bir durumda oyuna mod yüklemeyi düşünebilirsiniz. Bu işlemin nasıl gerçekleştirileceğini merak ediyorsanız Minecraft'ta mod yükleme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Modların nasıl yükleneceğini öğrendikten sonra listemize göz atabilirsiniz. Listede oyunun bambaşka atmosfer sunmasını sağlayan modlardan performansı arttıran modlara kadar çeşitli yazılımlar bulunuyor.

Minecraft Modları Listesi

Sodium

OptiFine

JourneyMap

Ice and Fire: Dragons

Pixelmon

Farming Valley

RLCraft

JurassiCraft

The Lost Cities

MC Eternal

Yukarıda en iyi 10 Minecraft modu bulunuyor. Listede yer alan yazılımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca bazı aktiviteleri anında gerçekleştirebilmenize olanak tanıyan Minecraft hileleri listesini inceleyebilirsiniz.

Sodium

Açık dünya türündeki oyunun performansını arttıracak ve bazı grafik sorunlarını çözecek bir mod arıyorsanız Sodium'u tercih edebilirsiniz. FPS değerlerini artmasını ve takılma gibi problemlerin düzelmesini sağlayabilen mod, grafik konusunda daha iyi bir deneyim de sunar.

OptiFine

Gelişmiş craft sistemi ile dikkat çeken video oyunu için geliştirilen en popüler modlardan biri olan OptiFine, söz konusu yapımın sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak için optimizasyon yapar. Çok sayıda seçeneğin yer aldığı mod, FPS değerlerinin artmasına yardımcı oluyor.

JourneyMap

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından oynanan oyunda bir harita bulunuyor fakat pek çok kişi, haritayı kullanışsız bulunuyor. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız JourneyMap isimli modu tercih edebilirsiniz.

JourneyMap, oyun esnasında ekranın köşesine mini harita, tam ekran harita ve hatta web tarayıcısında açılan bir harita görüntüleyebilmenizi sağlıyor. Gerçek zamanlı harita sunan mod, oyun deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Ice and Fire: Dragons

Ice and Fire: Dragons modu, popüler video oyununa ejderhalar ekliyor. Bu mod ile beraber gelen ejderhaları evcilleştirebilmeniz mümkün. Buz, ateş ve şimşek olmak üzere üç tür ejderha mevcut. Ejderha kemikleri ve ejderha pulları toplayabilirsiniz. Kemikler ile aletler ve silahlar, pullarla zırh yapabilirsiniz.

Pixelmon

Pokemon isimli popüler anime dizisinin hayranlarının oldukça beğenebileceği Pixelmon, Minecraft'ı adeta bir Pokemon oyununa dönüştürüyor. Açık dünya türündeki Minecraft'ta Pokemon oynayabilmenize olanak tanıyan bu mod ile beraber eklenen Pokemon karakterlerini yakalayabilir, savaştırabilir ve takas edebilirsiniz.

Farming Valley

Harvest Moon ve Stardew Valley gibi oyunları seven oyuncular için çok başarılı bir Minecraft modu bulunuyor. Farming Valley olarak isimlendirilen mod, oyunculara çiftçilik deneyimi sunuyor. Mahsul ekebilir, ektiğiniz mahsulleri hasat edebilir ve satabilirsiniz. Oyunda dört farklı mevsim bulunuyor ve her mevsim için çeşitli ekinler yer alıyor.

Oyunda ayrıca inek, tavuk ve koyun gibi hayvanlara bakabilirsiniz. Süt ve yumurta gibi ürünleri de satabilmeniz mümkün. Ayrıca çiftlik temasına sahip olan yapımları oynamaktan keyif alıyorsanız en iyi çiftlik oyunları listesine de göz atabilirsiniz.

RLCraft

RLCraft, popüler oyunun zorluk seviyesini önemli ölçüde arttırıyor. Söz konusu mod, oyunu daha gerçekçi hâle getiriyor. Örneğin normal şartlarda odun elde etmek ağacı yumruklamanız yeterliyken bu modda balta kullanmanız gerekiyor. Oyuna ayrıca RLCraft'la beraber ejderhalar, zindanlar ve kaleler de ekleniyor.

JurassiCraft

Oyunun atmosferini değiştiren JurassiCraft, Minecraft adlı video oyununa dinozorlar, dekorasyon ögeleri, iskeletler, araçlar ve çeşitli bitkiler ekliyor. Modu yükleyerek oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca dinozor temasına sahip yapımlar oynamak istiyorsanız en iyi dinozor oyunları listesine de göz atabilirsiniz.

The Lost Cities

The Lost Cities, oyuncuların normal Minecraft haritası yerine eski ve terk edilmiş bir şehirde oynamasını sağlıyor. Modda kısmen yıkılmış köprüler, binalar, otoyollar, zindanlar tüneller ve hatta bir metro sistemi mevcut. Bloklar ile binalar inşa edebilmeniz de mümkün.

MC Eternal

Oyuncuların çiftçi ya da büyücü gibi rolleri seçebilmesine imkân tanıyan MC Eternal ile beraber oyuna 700'den fazla görev ekleniyor. RPG ögelerini içeren mod, eşya alıp satılabilen bir ekonomi sistemine sahip. MC Eternal'da ayrıca evcilleştirilebilir canlılar da bulunuyor.

Bu yazıda Minecraft modları listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı mod hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.