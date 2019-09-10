Minecraft çocuklar için en popüler oyunlardan biridir ancak çocuklar için güvenli midir? Bu yazıda, Minecraft’ın çocuklar için güvenli olup olmadığına, oyunun yaş derecelendirmesinin kaç olduğuna ve Minecraft’ın çok oyunculu modu hakkında bilmeniz gerekenlere değindik.

Minecraft için Yaş Derecelendirmesi Var mı?

Çocuğunuzun hangi oyunu oynadığı önemli değil, mutlaka yaş derecelendirmesi hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Kuzey Amerika'da, derecelendirme ESRB tarafından onaylanırken, Avrupa'da PEGI derecelendirmeyi belirler.

ESRB, Minecraft'ın yaş derecelendirmesinin 10+ olması gerektiğini açıkladı. O esnada, Avrupa’da PEGI (Avrupa Birliği, İngiltere ve doğudaki AB üyesi olmayan ülkeler dahil), Minecraft’ı 7+ olarak derecelendirdi.

Minecraft Çocuklar için Güvenli midir?

Bu kararlar açıkça oyunun mekaniğine ve içeriğine dayanmaktadır. ESRB ve PEGI kurallarına uymak önemlidir ancak karar nihayetinde size aittir.

Minecraft'ın çeşitli oyun modları vardır. Bunlar, çok oyunculu ve tek oyunculu modlardır. Ek olarak, oyunda aynı ağ üzerinden birden fazla kişinin oynayabildiği yerel çok oyunculu mod da vardır. Çocuklar için sorun teşkil edebilecek mod ise oyunun çok oyunculu modudur.

Ebeveynlerin Çevrimiçi Minecraft Hakkında Bilmesi Gerekenler

Yerel çok oyunculu modda oyunu oynayan kişiler aynı ağa bağlı olmak zorundadır. Dolayısıyla bu nispeten güvenlidir. Ancak, bir public sunucusunda Minecraft oynamak farklı bir konudur. Oyunun herhangi bir public sunucusu güvenlik açısından sorun teşkil edebilir. Çocuklar için risk teşkil eden insanlar, çocukları hedef almak için bir public sunucusunu kullanabilir.

Minecraft Riskleri: Zorbalık, Uygunsuz İletişim ve Kötü Amaçlı Yazılım

Minecraft, harika bir oyun ortamı sunabilir ancak Minecraft'ın çok oyunculu modu rahatsız edici olabilir. Çocuğunuzun bir public sunucusuna bağlanması sonucunda siber zorbalık, kötü amaçlı yazılım ve kötü bir dünya ile karşı karşıya kalabilir.

1. Minecraft'ta Siber Zorbalık

Herhangi bir çevrimiçi oyun ortamında olduğu gibi, Minecraft’ta da siber zorbalık sorunu vardır. Çocuğunuzun Minecraft’ın çoklu oyunculu modunu oynamasına izin veriyorsanız, mutlaka sunucuyu sürekli kontrol edin.

Bu arada, bazı Minecraft YouTube videoları siber zorbalık ve diğer uygun olmayan davranışlar içerdiğinden dolayı bunlardan da kaçınılmalıdır.

2. Minecraft'ta Uygunsuz İletişim

Çocuklar, Minecraft'ın çok oyunculu modunu oynarken yetişkinler tarafından hedef alınabilir. Bu kişiler, Xbox Live’ın ebeveyn ayarları kullanılarak yönetilip devre dışı bırakılabilen mesajlaşma servisini kullanır. Çocuklarınızın Minecraft'ta çevrimiçi oynamalarına izin vermeye hazırsanız, en azından mesajlaşmayı devre dışı bırakın.

3. Minecraft'ta Kötü Amaçlı Yazılım

Minecraft’a yüklenebilen skin’ler, kötü amaçlı yazılımın bilgisayarınıza yayılmasına neden olabilir. Kötü amaçlı yazılım, üçüncü taraf web sitelerinde skin, harita ve mod’lara gizlenebilir ve bu da veri güvenliği kabusuyla sonuçlanır.

4. Minecraft’ın Tek Oyunculu Modu Çocuklar için Daha Güvenli

Çocuğunuzun Minecraft’ın tek oyunculu modunu oynaması, zihinsel veya fiziksel açıdan hiçbir sorun teşkil etmez. Oyunun tek oyunculu modunda çocuğunuz haricinde kimsenin olmayacağından dolayı endişe duymanıza gerek yoktur.

5. Çocuklarınızla Minecraft Oynamak

Minecraft çocuklara yönelik olsa da her yaş için eğlenceli bir deneyimdir. Minecraft’ın yerel çok oyunculu modunu çocuğunuz ile birlikte oynayabilirsiniz.

Hatta kendi Minecraft sunucunuzu, ucuz bir hobi bilgisayarı olan Raspberry Pi'ye kurabilirsiniz. Bununla birlikte, kendi Minecraft sunucunuzu barındırmak, kuralları belirlemenizi, oyuna kimlerin girdiğini kontrol etmenizi ve genellikle kontrolün sizde olmasını sağlar.

6. Minecraft'ı Çocuklarınız İçin Güvenli Hale Getirin

Güvenli bir Minecraft deneyimi için çocuğunuz tek oyunculu ve yerel çok oyunculu modu oynamalıdır ve public sunuculardan uzak durmalıdır.