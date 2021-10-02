Açık Kaynaklı Minecraft Benzeri Oyunlar

Minecraft sadece ülkemizde değil dünya çapında da çok büyük bir popülaritesi olan video oyunudur. Java'da yazılması, Linux başta olmak üzere çeşitli işletim sistemlerinde çalıştırılmasını sağlar. Minecraft ile ilgilenen sayısız mod geliştiricisi olmasına rağmen oyunun kaynak kodunun herkese açık olarak paylaşılmamasından ötürü hayallerini oyuna tamamen aktaramamaktadır. Sizler de bu kişilerdenseniz üzülmenize gerek yok çünkü Minecraft'ın popülaritesi, açık kaynak topluluğunun bir parçası olan oyun geliştiricilerinin Minecraft benzeri oyunlar geliştirmesine neden oldu.

Ücretsiz olarak oynayabileceğiniz ve kendinize göre istediğiniz zaman düzenleme işleminde bulunabileceğiniz Minecraft alternatifleri ile ilgileniyorsanız listemizde yer verdiğimiz oyunlar büyük bir olasılıkla sizin de hoşuna gidecektir. Bu projelerin bazıları geliştirme aşamasında bazıları da farklı bir amaca hizmet etmektedir. Bu listede yer verdiğimiz oyunların içerisinde Minecraft'ta sahip olduğunuz oyun deneyimini size verecek video oyunları da yer almaktadır.

Açık Kaynaklı En İyi Minecraft Benzeri Oyunlar

Open source yani açık kaynak kodlu video oyunları, kapalı kaynak kodlu video oyunlarının aksine size kaynak kodlarına erişim imkanı vermektedir. Bu, oyunu dilediğiniz gibi düzenleme olanağınızın olduğunu göstermektedir. Ayrıca listede yer alan video oyunlarının kaynak kodlarından faydalanarak kendi oyununuzu geliştirme fırsatını da elde edebilirsiniz.

Peki, açık kaynaklı olarak oynayabileceğimiz Minecraft benzeri oyunlar nelerdir? İşte sizi saatlerce ekran başında tutacağını düşündüğümüz Minecraft gibi video oyunları!

1. Minetest

Windows, MacOS, Linux, FreeBSD ve Android gibi işletim sistemlerinde oynanabilen Minetest, listemizin ilk Minecraft alternatifidir. Oyun, Minecraft gibi çoklu oyuncu moduna sahiptir ve Minecraft'ın alternatiflerinin içerisinde muhtemelen en eksiksiz video oyunudur. Lua ile mod oluşturmak için çok kullanışlı bir uygulama programlama arayüzüne de sahiptir.

2. Terasology

Terasology listemizin en güzel grafiklerine sahip bir video oyunu olarak kabul edilmeye oldukça açık bir video oyunudur. Gölge gibi detaylara çok önem verilen bu video oyunu Java ile yazılmıştır. Java tabanlı bir video oyunu olduğu için sistem gereksinimlerini karşılayabilen ve Java'nın yüklü olduğu her bilgisayarda çalıştırılabilir.

3. TrueCraft

TrueCraft, Minecraft'ın orijinal sürümüne çok yakın olacak bir şekilde geliştirilmiştir. Oyunun geliştiricisi, Minecraft'ın eski sürümüne olan özlemini gidermek üzere 1.7.3 beta sürümüne yakın bir oyun geliştirmek istemektedir. C# ile yazılan TrueCraft, oyunun orijinal sürümüne çok yakın olduğu için Minecraft'ın resmi sürümünün kaynak koduna erişimi olmayan geliştiricilerin faydalanabileceği bir video oyunudur.