Morze Path, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifil bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek puanlara ulaşıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Basit oynanışı ve harika kurgusuyla karşımıza çıkan Morze Path, son derece dikkatli olmanızı gerektiren bir mobil oyundur. Farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken uygun zamanda ekrana dokunmak ve engellerin üzerinden atlamak. Yıldızları da toplayarak daha fazla puanlara ulaşabileceğiniz oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Renkli bir atmosfere sahip olan oyun mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Morze Path, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Birbirinden zorlu görevleri de tamamlamanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız Morze Path mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Morze Path oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.