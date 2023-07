Diablo Benzeri 10 Oyun

Diablo 4’ün piyasaya çıkmasıyla beraber oyun dünyasına tekrardan Diablo rüzgarları esmeye başladı. Diablo 4’ün ülkemizdeki fiyatından ötürü bu yapımı henüz deneyimlememiş olanlar da alternatif yapımlara yöneliyor. Şanslıyız ki Diablo benzeri oyunların sayısı her geçen gün artıyor. Hem 2000’li yılların başında hem de son 5-6 sende çok fazla Diablo benzeri oyun çıktı.

Biz de sizler için en iyi 10 Diablo benzeri oyunu listeledik. Aşağıda detaylı açıklamalarının bulunduğu bu oyunlardan pek çoğu Diablo açlığınızı bastıracaktır.

10 Diablo Benzeri Oyun

The Incredible Adventures of Van Helsing

Darksiders Genesis

Undecember

Sacred Gold

Path of Exile

Victor Vran

Torchlight 2

Grim Dawn

Titan Quest

Lost Ark

The Incredible Adventures of Van Helsing

Van Helsing’i tanımayan var mı? Korku edebiyatının ünlü eseri Dracula’da geçen hayali bir karakter olan Van Helsing, kendi hikayelerine ve oyununa sahip bir karakterdir. The Incredible Adventures of Van Helsing ise Diablo benzeri oyunlar denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biridir.

Aksiyon ve RPG öğelerini harmanlamasından ve izometrik bakış açısına sahip bir oyun olmasından ötürü Diablo severlerin muhakkak bakması gereken bir oyundur.

Darksiders Genesis

Darksiders serisinin önceki oyunlarının aksine bu oyunda izometrik bir bakış açısı kullanılmış. Serinin önceki oyunları omuz üstünden gözükecek şekildeydi. Darksiders Genesis’de ise bu durum farklı ve oyunu baştan aşağıya değiştiren bir değişiklik olmuş. Bu değişiklik oyunu çok daha “Diablo gibi” yapmış.

Serinin önceki oyunlarından aşina olduğumuz karakterler bu yapımda da yer alıyor. Darksiders serisinin önceki oyunlarını ya da Diablo’yu seviyorsanız bu oyuna muhakkak bir şans vermelisiniz.

Undecember

2022 yılında çıkan Undecember Diablo’nun bir alternatifi olarak F2P olarak piyasaya çıktı. Oyun esasında iyi olmasına rağmen çok fazla P2W öğesi bulundurduğu için eleştirildi. Eğer ücretsiz oyunlara para yatırmak gibi bir alışkanlığınız yoksa Undecember sizin için uygun bir oyun olmayabilir.

Sacred Gold

Günümüzde pek çok oyun Diablo benzeri olmak için ekstra çaba sarf ediyor. Listemizdeki en eski oyunlardan biri olan Sacred Gold ise Diablo’ya benzemek için çaba sarf etmemesine rağmen hissiyat ve mekanikler bakımdan Diablo severlerin beğenebileceği bir yapım.

Özellikle ilk oyun olan Sacred Gold, pek çok açıdan efsane bir oyun. Underrated kelimesinin adeta karşılığı olan bu oyun özellikle de eski oyun sevdalıları için bulunmaz bir cevher

Path of Exile

Kuşkusuz bu yazıya tıkladığınızda göreceğinizi umduğunuz ilk oyun Path of Exile’dı. Yıllardır desteklenen, ücretsiz bir şekilde sunulan ve uzun süreli oyun deneyimi vadeden Path of Exile Diablo’ya en çok benzeyen oyun desek haksız çıkmayız herhalde. Çığır açan yetenek ağacıyla ve keyifli oynanışıyla milyonları peşinden sürükleyen Path of Exile, Diablo benzeri oyunlar arasında şüphesiz en iyisi. Hem de ücretsiz.

Diablo 4’ten kısa bir süre sonra Path of Exile 2’de gün yüzüne çıktı. Diablo’nun en büyük alternatifi olan Path of Exile, Diablo’ya parası yetmeyenlerin en büyük dostu olmaya devam edecek gibi.

Victor Vran

Hikaye odaklı, orta uzunlukta, tek kişilik bir Diablo deneyimi arayanlar Victor Vran’a muhakkak baksınlar. Son derece rafine bir ARPG deneyimi sunan Victor Vran müzikleri, oynanışı ve dünyasıyla oldukça hoş bir yapım. Kendi başınıza oynayabileceğiniz orta uzunlukta bir Diablo oyunu arıyorsanız aradığınız oyun Victor Vran’dır diyebiliriz.

Torchlight 2

Şüphesiz ki Torchlight serisi de Diablo benzeri oyunlara örnek verilebilecek ilk yapımlardandır. Serinin en çok beğenilen yapımı olan 2. oyun 2012 yılında çıkmış olmasına rağmen günümüzde bile rahatlıkla ve keyifle oynanabilir.

Grim Dawn

Detaylı ve büyük bir oyun arayanlar Grim Dawn’a öncelik vermelidir. Grim Dawn göründüğünden çok daha büyük bir yapım. 2016 yılında yayınlandıktan sonra pek çok DLC ile zenginleştirilen Grim Dawn sizlere uzun vadeli bir oyun vadediyor. Yüzlerce yetenek ve silah arasında seçim yapmak, pek çok karakter ile birlikte oynamak eğer ilginizi çekiyorsa Grim Dawn’a muhakkak bir bakın.

Titan Quest

İlk kez 2006 yılında piyasaya sürülmüş bir oyun olsa da günümüzde oynandığı zaman bile hala taş gibi bir oyun olan Titan Quest adeta yıllara meydan okuyan, eskimeyen bir yapım.

2016 yılında Anniversary Edition olarak tekrar piyasaya sürülen bu yapım adeta dirildi ve kusursuzlaştırıldı. Yunan mitolojisi temalı en iyi oyunlardan biri olan Titan Quest oldukça kendine has ve eşsiz bir oyun.

Lost Ark

2022 yılında çıkan en büyük oyunlardan biri olan Lost Ark ARPG ile MMO türünü bir araya getiren son derece eşsiz ve büyük bir oyun. Ücretsiz olarak oynanabilen Lost Ark’da yüzlerce hatta binlerce saat geçirmeniz mümkün. 20’ye yakın birbirinden farklı karakter Lost Ark’ta bulunuyor. Kendizine uygun bir karakter bulmama şansınız çok düşük.

Diablo benzeri oyunlar ile kıyaslandığı zaman çok daha karmaşık ve kapsamlı bir oyun olan Lost Ark özünde bir MMORPG olduğu için vakit isteyen bir oyun. Çok hızlı ve aksiyon dolu bir oyun olduğu için de reflekslerinizin ve oyun bilginizin bir hayli fazla olması gerekiyor.

Diablo benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin en sevdiğiniz Diablo benzeri oyun hangisi? Sizce hangi oyunlar daha çok Diablo'ya benziyor.