Sherlock Holmes’in dünyasına yeniden giriş yapacağımız oyun da bayan Holmes olarak rol alacak, birbirinden farklı bulmacaları çözüme kavuşturmaya çalışacağız.

Macera oyunu olarak lansmana çıkan ve oyunculara sürükleyici bir dedektiflik yapısı sunan Ms. Holmes: The Monster of the Baskervilles’de oyuncular Baskervilles adındaki konakta olup biteni alamaya çalışacak, birbirinden farklı zorluklar ile karşılaşacaklar.

Çeşitli ipuçlarını birleştirmeye çalışacak olan oyuncular, birbirinden farklı sahnelerde gizli olan nesneleri bulacak ve bazı soruların cevaplarını arayacaklar.

Farklı alanlarda ipuçları arayacak olan oyuncular konak içerisindeki gizemli olayları da aydınlatabilmek için mücadele edecekler.

Günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım, aldığı güncellemeler ile oyunculara yeni gizemler sunmaya da devam ediyor.

Ms. Holmes: The Monster of the Baskervilles oyuncu incelemelerinde 4.0 gibi bir değer aldı.