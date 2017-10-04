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Music Tiles 1.0 (ios)
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  5. Music Tiles - iPhone İçin Müzik Oyunu

Music Tiles

1.0
ios
Music Tiles
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

En yüksek skoru almak istiyorsanız müziğin ritmini takip edin.

Music Tiles, blokları üst üste yığarak en yüksek kuleyi inşa etmeye çalıştığınız müzikli bir arcade oyunu. Kaydırmaya dayalı yenilikçi kontrol sistemiyle tüm iPhone modellerinde keyif veren yapımda liderler tablosunun en üstüne yerleşmek için mücadele veriyorsunuz. Blokları dizerken kaydırma lüksünüz yok. Hata yaptığınız anda tüm konsantrasyonunuz alt üst olabilir.

Ketchapp’ın artırılmış gerçeklik desteği sunan blok dizme oyunu Stack’i anımsatan müzik arcade oyunu Music Tiles’da herkesi geçmek istiyorsanız ekrana tam konsantre olmalısınız. Kuleyi oluşturan renkli blokları dizerken yaptığınız her kaydırmanın sonunuzu hazırladığını asla unutmayın. Blogu tam yerine oturtamazsanız blogun boyu küçülüyor. Bu noktada sonraki blokları tam üst üste denk gelecek şekilde dizerek durumu kurtarma şansınız var.

Music Tiles Özellikleri:

  • Arkadaşlarınıza meydan okuyun.
  • iPhone için en bağımlılık yapan oyunu keşfedin.
  • Bildiğimiz muhteşem şarkılar eşliğine oynayın.
  • Her gün harika ödüllerin sahibi olun.
  • Liderler tablosunda en üste ulaşmaya çalışın.
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