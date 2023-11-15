Hangi Müzik Servisi Ne Olanaklar Sunuyor? En İyisi Hangisi?

Günümüzde çok sayıda dijital müzik hizmeti bulunuyor. Mobil cihaz, bilgisayar veya akıllı televizyon üzerinden şarkı dinlemek isteyen çoğu kişi, bu sebepten ötürü en iyi müzik servisi hangisi sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde dijital müzik platformlarının neler sunduğunu açıkladık.

Spotify Neler Sunuyor?

En popüler online müzik servisleri denildiğinde akla ilk gelen platformlardan biri olan Spotify hem ücretsiz hem de ücretli olmak üzere iki farklı üyelik tipi sunuyor. Ücretli sürümde müzik deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyan avantajlar bulunuyor.

Premium olarak isimlendirilen ücretli versiyon sayesinde beğendiğiniz şarkıları cihazınıza indirebilir ve internet olmadığını zamanlarda dinleyebilirsiniz. Reklamsız müzik dinleme imkânı sunan Spotify Premium planında şarkıları istediğiniz sırada çalabilir ve daha yüksek ses kalitesinde dinleyebilirsiniz.

Şarkı sözleri desteği sayesinde dinlediğiniz şarkının sözlerini gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. Hizmette çeşitli müzik önerileri bulunuyor. Müziklerin yanı sıra podcast içerikleri de mevcut.

Apple Music Neler Sunuyor?

İlk olarak 2015 yılında dünya genelinde kullanıma sunulan Apple Music, kısa sürede çok popüler hâle geldi. Dijital müzik platformunu deneyimleyebilmek için belirli bir ücret karşılığında ücretli abonelik almak gerekiyor.

100 milyondan fazla şarkıya ve 30 bini aşkın çalma listesinin yer aldığı hizmet reklamsız bir deneyim sunuyor. Dolby Atmos özellikli Uzamsal Ses desteği sayesinde üst düzey bir müzik deneyimi yaşatan platformda şarkı sözleri, podcastler, çevrim dışı dinleme dahil pek çok özellik mevcut.

YouTube Music Neler Sunuyor?

İlk olarak 2015 yılında kullanıma sunulan dijital müzik platformu YouTube Music hem ücretsiz hem de ücretli olarak kullanılabiliyor. YouTube Premium aboneliği alarak hem YouTube'da hem de YouTube Music'te çeşitli avantajlar elde edebilirsiniz.

Sevdiğiniz şarkıları reklamsız dinleme imkânı sunan ücretli versiyonda şarkıları cihazınıza indirebilir ve bu sayede internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Şarkıların kliplerini de izleme olanağı mevcut.

Deezer Neler Sunuyor?

İlk olarak 2007 yılında hizmet vermeye başlayan Deezer isimli dijital müzik platformu, yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürüyor. Çok fazla sayıda müzik ve podcast içeriğinin yer aldığı platform ücretsiz ve ücretli üyelik seçenekleri sunuyor.

Premium olarak adlandırılan ücretli versiyonda istediğiniz şarkıyı istediğiniz zaman reklamsız olarak izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra yüksek kaliteye sahip şarkıları indirip internet olmadığı zamanlarda da dinleyebilmeniz mümkün.

Fizy Neler Sunuyor?

2008 yılında kullanıma sunulan Fizy hizmetini kullanabilmek için belirli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekiyor. Reklamsız müzik dinleme imkânı sunan dijital müzik hizmetinde şarkıları indirip internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da dinleyebilirsiniz.

Yüksek kalitede müzikler sunan Fizy platformunda şarkı sözü desteği de bulunuyor. Popüler hizmette ayrıca hoşunuza gidebilecek çeşitli çalma listeleri mevcut. Bu çalma listeleri sayesinde yeni şarkılar keşfedebilirsiniz.

Muud Neler Sunuyor?

Türk Telekom tarafından geçtiğimiz yıllarda sunulan Muud'da ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı üyelik tipi bulunuyor. Ücretli planda ücretsize kıyasla çeşitli avantajlar mevcut. Bu avantajlar, daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Kişiselleştirilmiş müzik keyfi sunan Premium abonelikte şarkıları reklamsız şekilde ve HD ses kalitesinde dinleyebilirsiniz. Şarkıları indirip internet olmadığında da müzik dinlemeye devam edebilirsiniz.

SoundCloud Neler Sunuyor?

İlk olarak 2007 yılında sunulan SoundCloud isimli dijital müzik platformu klasikten rocka cazdan hip hopa kadar çeşitli türlerde 300 milyonu aşkın şarkı sunuyor. Hizmetin ücretli abonelik planında çevrim dışı müzik dinleme imkânı bulunuyor.

Oynatma listesi oluşturulabilen platformda müziklerin yanı sıra podcast içerikleri de mevcut. Kolay kullanıma sahip olan popüler hizmet ayrıca podcast ve müzik yükleme olanağı da sunuyor.

Sonuç: En iyi Müzik Servisi Hangisi?

En iyi müzik hizmeti, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir. Örneğin vaktinizin büyük kısmını YouTube'da geçiriyorsanız YouTube Premium aboneliği alarak hem YouTube'da reklamsız izleme dahil birçok avantajı elde edebilir hem de YouTube Premium'un sağladığı avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Eğer ücretsiz kullanılabilen dijital müzik platformu arıyorsanız Spotify, SoundCloud veya YouTube Music'i tercih edebilirsiniz. Spotify ve Apple Music'te çok fazla sayıda podcast içeriğinin olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Fizy ise öğrenciler için fiyat konusunda önemli bir avantaj sunuyor. "Öğrenci" abonelik planı, bir kampanya kapsamında ilk 3 ay boyunca aylık 2,99 TL fiyata sahip. Sonraki aylarda ise aylık 14,99 TL fiyat mevcut.

Sonuç olarak, her hizmetin artıları ve eksileri bulunuyor. Hangi platform ihtiyacınızı tam anlamıyla karşılıyorsa o hizmeti kullanmaya başlayabilir ve uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Müzik Servislerinin Aylık Abonelik Ücretleri

Spotify Apple Music YouTube Music Deezer Fizy Muud Bireysel abonelik planı aylık fiyatı 39,99 TL 19,99 TL 57,99 TL 31,99 TL 29,99 TL Kampanya kapsamında 39,99 TL yerine 19,99 TL Aile abonelik planı aylık fiyatı 64,99 TL 29,99 TL 115,99 TL 54,99 TL 64,99 TL - Öğrenci abonelik planı aylık fiyatı 21,99 TL 9,99 TL 37,99 TL - İlk 3 ay 2,99 TL, sonrasında aylık 14,99 TL - Duo abonelik aylık fiyatı 54,99 TL - - - 49,99 TL -

Not: Rehberde yer alan aylık abonelik ücretleri zaman içerisinde değişebilir.

Bu rehberde popüler müzik hizmetlerinin sunduğu olanakları sıraladık ve en iyi müzik servisi hangisi sorusunu yanıtladık. Peki, sizce en başarılı platform hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.