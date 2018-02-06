Güneşli ve sıcak bir günde araba kullanıyordunuz. Ancak garip biri geldi ve size saldırdı. Arabanıza zarar veren bu kişiyi kaçmadan bulabilir misiniz? Arkasında bıraktığı ipuçlarını kullanın ve şoförlük hünerlerini gösterin. Size saldıran aracı bulmalı ve ona hesabını sormalısınız.

Üç farklı oyun moduna sahip olan oyunda istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Ayrıca yolda giderken karşınıza çıkan engelleri atlatmalı ve size zarar veren aracı bulmak için intikam peşinde koşmalısınız. Yolda kazandığınız puanlarla arabanızın özelliklerini geliştirebilir ve şoförlük becerilerinizi de aktif etmeyi tercih edebilirsiniz. Zaten bunları yaptıkça arabanızın performansını arttıracak ve çok daha hızlı gideceksiniz.

Arkadaşlarınızla kapışabileceğiniz oyunda eğlencenin tadını çıkarın.

My Little Chaser Özellikleri