Birçok insanın fikrine göre mobil oyunlar yoldayken oynanıyor ancak gerçek şu ki, mobil oyunlar tuvalet bu iş için tam 7 kat daha fazla tercih edilen bir mekan. Özellikle kendi evimizdeki tuvaletler adeta yeni bir mobil oyun merkezi haline gelmeye başladılar. Peki, tuvalette oynanacak oyunlar neler?

Olur da, evde tuvalet sırasını bekleyenler yoksa ve siz ideal anı yakaladıysanız belki tuvalete ne için gittiğinizi unutacağınız kadar yoğun bir şekilde kendinizi oyun dünyasına kaptırmanız mümkün.

Bir dönemin en çok tecih edilen tuvalet egzersizlerinden biri olan şampuan ve kremlerin içeriklerini okuma modası mobil cihazlarla tanıştığımızdan beri epey eskidi. Mobil oyunların çeşitliliği o kadar çoğaldı ki artık tuvalet raflarında kitap ve dergi bile az rastlanan aksesuarlar oldular.

Tamamen izole bir ortam içersinde konsantrasyonunuzu full kapasite çalıştırabileceğiniz tuvaletler, oyun performansınızdaki yükselişinizle sizi öyle bir etkileyebilir ki, klozet üstü oyun olimpiyatları sizde alışkanlık yaratabilir.

Öncelikle rahat ve huzurlu ortamınızı bozmayacak oyunlar oynamanızda fayda var. Aksiyon dozu aşırı yüksek olan ve ani el kol hareketleri yapmanıza neden olacak oyunlarla yaşayabileceğiniz kazalar, telafisi güç durumlar yaşamanıza neden olabilir.

Sert fayansın üstüne çakılacak telefonun ekranı ciddi bir hasar görebilir. Daha sakarsanız mobil cihazınızı klozetin içine düşürme ihtimalinizi de göz ardı etmemelisiniz. O yüzden rahatınızı bozmayacak, sakin ama düşündüren oyunlara ağırlık vermenizde fayda var.

Oyun deyip geçmeyin. Size sunulan zengin dünyalardan birini seçip yapmak istediklerinizle uyuşan güzide bir örnek bulduğunuzda psikolojik tatmininiz daha da yükselecektir. Size çıkartacağım oyun listelerini sunarken alışılagelmişin dışında bir yola başvurup ne hissetmek istediğinize ağırlık vereceğim.

Tuvalette Oynanacak Oyunlar Listesi

Hitman GO

Tetris

Ballz

Subway Surfers

Brawl Stars

Hay Day

2048

Crossy Road

Asphalt 9: Legends

Crash Bandicoot: On the Run!

Hitman GO

Diğer Hitman oyunlarından farklı bir oynanış sistemine sahip olan Hitman Go'da çeşitli bulmacaları tamamlayarak bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Ajan 47'yi kontrol ettiğiniz oyunda yer alan bulmacalar ilk etapta kolayken ilerleyen bölümlerde epey zorlaşıyor.

Tetris

Bir dönemin en popüler oyunlarından bir tanesi olan Tetris'i mobil cihazınız üzerinden oynayabilmeniz mümkün. Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirilen oyunda çeşitli oyun modları bulunuyor. Bunlar arasında 100 oyuncunun mücadele ettiği Tetris Royale adlı mod ön plana çıkıyor.

Ballz

Breakout isimli oyuna benzeyen Ballz'de ekranda yer alan blokları top aracılığı ile yok etmeye çalışıyorsunuz. Her bloğun üzerinde çeşitli sayılar bulunuyor. Bu sayıları blokların canı gibi düşünebilirsiniz. Örneğin ekranda 10 sayısının yer aldığı bir blok mevcut. Bu durumda topun bloğa 10 kez çarpması gerekiyor.

Subway Surfers

Sonsuz koşu türünün başarılı örneği Subway Surfers, yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başarıyor. Unity oyun motoru ile geliştirilen oyunda eğlenceli oyun yapısı mevcut. Bu, oyuncuların keyifli zaman geçirmesine yardımcı oluyor. Ayrıca Subway Surfers hikayesi gerçek mi sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.

Brawl Stars

Son dönemin en popüler mobil oyunlarından bir tanesi olan Brawl Stars, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilmesine imkân tanıyor. Çok fazla sayıda oyuncu tarafından tercih edilen yapımda diğer oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz.

Hay Day

En popüler çiftlik oyunları arasında yer alan Hay Day'de kendi çiftliğinizi kurup yönetmeniz gerekiyor. Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen oyun, Supercell tarafından sunuldu. Popüler yapımda balık tutma ve hayvan yetiştirme gibi aktiviteler de gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca çiftliğinizi istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz.

2048

Oyuncuların eğlenceli zaman geçirmesine olanak tanıyan 2048 isimli bulmaca oyununda ekranda yer alan sayıları birleştirerek 2048 sayısını elde etmeye çalışıyorsunuz. Örneğin 8 sayısının yer aldığı iki bloğu birleştirdiğinizde 16 sayısını elde ediyorsunuz. Oyun her ne kadar basit gibi görünse de oldukça zor.

Crossy Road

Çok kolay bir oynanış sistemine sahip olan Crossy Road'da kontrol ettiğiniz karakteri karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyorsunuz. Bu, pek de kolay olmuyor çünkü yollardan sürekli olarak araçlar geçiyor. Oyunda pek çok karakter bulunuyor. Oyundan kazandığınız paralar ile karakterlerin kilidini açabilirsiniz.

Asphalt 9: Legends

En iyi yarış oyunları arasında yer alan Asphalt 9: Legends isimli yapımda tek oyunculu ve çok oyunculu olmak üzere iki farklı mod bulunuyor. Dolayısıyla diğer oyuncular ile mücadele etme imkânına da sahipsiniz. Sahip olduğunuz aracı kişiselleştirebildiğiniz oyunda pek çok araç mevcut.

Crash Bandicoot: On the Run!

King tarafından sunulan Crash Bandicoot: On the Run! kısa sürede çok popüler hâle gelen bir sonsuz koşu oyunudur. Eğlenceli bir oynanış sistemine sahip olan oyunun animasyonları da oldukça başarılı durumda. Çeşitli düşmanlara karşı mücadele ettiğiniz yapımda çok oyunculu mod da yer alıyor.

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