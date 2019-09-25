Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerin hizmetine sunulan My Supermarket Story, hayalinizde süpermarketi inşa ederek kalabalık bir müşteri kitlesine sahip olabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, küçük bir market ile işe başlayarak işletmecilik yolunda adım adım ilerlemek ve devasa bir süpermarket kurarak hedefe ulaşmaktır. Marketinizde doğru ürünleri satarak müşterilerin sizi tercih etmesini sağlamalı ve kazancınızı katlayarak yola devam etmelisiniz. Marketi temiz tutmalı ve müşterilerin isteklerini anında karşılayarak onları memnun etmelisiniz.

Marketinizde pazarlayabileceğiniz yüzlerce farklı ürün yer almaktadır. Dilediğiniz ürünü dilediğiniz rafa yerleştirebilirsiniz. Görevleri tamamlayarak üst seviyelere geçebilir ve dev bir süpermarkete sahip olabilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan My Supermarket Story, yüz binlerce oyun tutkununun beğenisini kazanan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen sıra dışı bir işletmecilik oyunudur.