Instagram 'My Week' Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Instagram’da yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de uygulamanın ‘hikayeler’ bölümü için yeni bir güncelleme geliyor. Eskiden sadece 24 saat olan hikâye izleme süresi artık çok daha uzun olacak. Kullanıcılar istediğinde bu hikayeyi süresi dolmadan kaldırabilecek. Peki, yeni güncelleme ile hikayeleri ne kadar süre ile paylaşabiliyor olacağız? Bu özellik nasıl kullanılacak? Hesabımıza nasıl bir katkısı olabilir?

Instagram ‘My Week’ Özelliği Nedir?

Instagram’da kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla geliştirilen ‘My Week’ özelliği anlık story paylaşımı ve ‘öne çıkarma özelliği’ arasında bir denge kurulmasını sağlıyor.

Eskiden paylaştığınız story’ler siz isteseniz de istemeseniz de 24 saatin sonunda profilinizden siliniyordu. Sonrasında ‘öne çıkarma’ özelliğinin çıkması ile birlikte bu paylaşımlar profile sabitlenebilir hale geldi. Böylece paylaştığımız bir hikâyeyi zamansız biçimde profilde tutma şansımız oldu.

Yeni gelen özellikte ise ortalama bir çözüm önerisi sunulduğunu söyleyebiliriz. Seçtiğiniz hikayeleri 7 gün boyunca profilinizde görülebilir hale getirmek için ‘my week’i kullanabilirsiniz.

My Week Özelliği Nasıl Kullanılır?

Yeni özelliğin kullanımına ve ne zaman aktif olarak kullanılabilir olacağına ilişkin kesin bir açıklama henüz yapılmadı. Alessandro Paluzzi’nin paylaşımları ve tahminler doğrultusunda yakın bir vakitte bu özelliğin kullanıma açılmasını beklediğimizi söyleyebiliriz.

Nasıl kullanılacağına gelirsek, büyük ihtimalle normal story paylaşma ekranında ‘paylaş’ butonuna basmadan önce süre ayarı yapabileceğiniz bir buton yer alacak. Bu butondan 24 saat / 7 gün seçeneklerinden istediğinizi seçerek ilerleyebileceksiniz.

Tıpkı öne çıkanlarda ve normal story paylaşımlarında olduğu gibi 7 günlük storylerinizi de istediğiniz zaman yayından kaldırabileceksiniz.

My Week Özelliği Avantajları Neler?