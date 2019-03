Mobil oyun dünyasında macera kategorisinde kendisine yer bulan ve on binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Mystery of the Ancients Deadly Cold, gizemli mekanlarda dolaşarak kayıp eşyaları bulabileceğiniz ve çeşitli bulmacalar çözerek ipuçları toplayabileceğiniz macera dolu eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, eksik parçası olan objelerin kayıp parçalarını bularak tamamlamak ve gizli nesneleri açığa çıkartarak görevleri başarıyla yerine getirmektir. Ürkütücü mekanlarda gezinerek araştırmalar yapmalı ve gizli nesneleri bularak ipuçlarına ulaşmalısınız. İçinizdeki dedektifi ortaya çıkaracak ve keyifli anlar yaşatacak sıra dışı bir macera oyunu sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde ulaşabileceğiniz yüzlerce kayıp obje ve onlarca farklı bölüm bulunmaktadır. Bölümlerde mini bulmaca oyunları oynayarak çeşitli ödüller kazanabilir ve ipuçlarına ulaşabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Mystery of the Ancients Deadly Cold, binlerce oyuncu tarafından tercih edilen ve macera tutkunları için tasarlanan eşsiz bir oyun olarak öne çıkıyor.