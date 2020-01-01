1 milyondan fazla oyuncu tarafında ilgiyle oynanan MythWars & Puzzles: RPG Match 3 rol oyunu olarak günümüzde oynanmaya devma ediyor.

Karma Games tarafından hem Android hem de iOS platformu oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan MythWars & Puzzles: RPG Match 3 çarpıcı grafikleri ve fantastik oynanış yapısı ile günden güne kitlesini de artırmaya devam ediyor.

Büyülü bir kale inşa etmeye çalışacağımız yapımda oyuncular kaosa ve yıkıma sürüklenen bir dünyayı hayatta tutmaya çalışacaklar. Tanrıların iç savaşına tanıklık edeceğimiz oyunda kötü tanrılara karşı savaşacak, onları etkisiz hale getirecek ve dünyanın kaderini değiştirmeye çalışacağız.

Binlerce farklı karakter arasından seçimler yapacak, geliştirecek ve sonu gelmez mücadelelere dahil olacağız. Fantastik ve sürükleyici bir dünya da yer alacağımız yapımda onlarca farklı bulmacayı da çözmeye çalışacağız.