Neverending Nightmares, bağımsız oyun geliştirilerinden Matt Gilgenbach imzalı psikolojik gerilim oyunu. Geliştiricinin kendi hikayesini aktardığı diğer deyişle gerçek hayattan uyarlanmış olan korku - gerilim oyununda gerçekle düş arasında sıkışıp kalmış psikolojik sorunları olan bir karakteri kontrol ediyoruz. Thomas ile hayaletler, şeytanlarla dolu cehennemin korkunç dünyasında uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.

Uzunca bir süredir PC platformunda olan psikolojik gerilim türünde hazırlanmış ilerlemeli oyun Neverending Nightmares, artık mobilde. Siyah beyaz sanatsal grafikleri, dinamik ışıklandırma sistemi, karanlık ve bol kan içeren sahneleri, ilginç hikayesi ile kendisine bağlayan yapımda kontrolümüze verilen karakter olan Thomas geliştiricinin özelliklerini taşıyor. Obsesif kompulsif rahatsızlığı olan karakterimizin korkunç bir kabustan uyanmasıyla oyun başlıyor.

Rüya ile gerçek arasında gidip geldiğimiz, korkularımızla yüzleştiğimiz oyunda sonu görmek için oldukça uzun süre harcamamız gerekiyor. Üç farklı sonla hikayeyi noktaladığımız oyun, hem iPhone hem de iPad ile uyumlu. Oyunun ücretsiz olmaması tek kötü yanı. 13.99 TL ödeyerek satın almanız gerekiyor.