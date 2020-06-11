Nissan Türkiye, Nisan araç sahibiyseniz iPhone’unuzda bulunması gereken bir uygulama. Nissan tarafından araç sahipliğini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandığı belirtilen mobil uygulama, basit kullanıcı arayüzüyle herkese hitap ediyor.

Servis geçmişini görüntüleme ve servis randevusu planlama, mevcut servis kampanyaları olup olmadığını görme, istenilen ve yakındaki Nissan bayisinin yerini öğrenme, park yeri hatırlatma, müşteri hizmetlerine hızlı erişim, ihtiyaç anında yol yardımı çağırma, sürücü belgesi, ruhsat gibi belgelere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşma, Nissan Türkiye uygulaması üzerinden yapabileceğiniz işlemlerden sadece birkaçı.

Nissan Türkiye iOS Uygulaması Özellikleri