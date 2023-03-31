Hibrit Araba Nedir? Modelleri ve Fiyatları

Teknolojik gelişmelerin etkilediği sektörlerin başında araba sektörü geliyor. Araba dünyasında yeni teknoloji bir önceki sürecin yerini almaya başlıyor. Bu duruma en iyi örnek olarak hibrit araba modellerini verebiliriz.

Hibrit araba; iki farklı motor tipinin bir arada kullanan melez araçlardır. Hibrit arabalar; elektrikli motor ve benzinli içten yanmalı motor şeklinde dizayn ediliyor. Geleneksel otomobillerle kıyaslandığında daha çok yakıt tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda çevre dostu olarak da biliniyor.

Hibrit araba fiyatları; araçların markası ve modeline göre değişiklik gösteriyor. Arabaların kilometresi ve performansı fiyatı etkiliyor. Aynı zamanda arabanın birinci el ve ikinci el olması da fiyatı belirleyen unsurlardır.

Hibrit Araba Üreten Markalar

Hibrit araba pazarı 2022 yılında 251 milyar dolar değerine sahipti. Bu oranın 2028’e kadar yüzde 26,5 büyüyüp 1.666 milyar doları bulması bekleniyor. Bahsettiğimiz bu duruma katkı sağlayan hibrit araba markalarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Toyota

Japon merkezli Toyota, dünyada ilk kez 1997 yılında hibrit oto teknolojisini sunan firma özelliği taşıyor. Hibrit oto teknolojisi kapsamında Prius modelini geliştirmiştir. Toyota; SUV, Sedan gibi pek çok model üretmiştir.

Toyota’nın en popüler hibrit arabalarıysa Corolla Hybrid, Prius ve RAV4’tür. Toyota Camry de hibrit teknolojisiyle tasarlanmıştır. Toyota; otoyol ve şehir içinde yüksek performans gösteriyor. Maksimum konfor sunan bu araba sürüş performansı açısından da tam not alıyor.

2. Audi

Almanya kökenli Premium otomobil üreticisi Audi, otomobil sektöründeki çalışmalarıyla öne çıkıyor. Audi birçok SUV, Coupe ve Sedan tasarımlar üretti. Audi; Q5, S6, S5 gibi modellerinin hibrit teknolojili olanlarını da üretti.

Audi A7 55 TFSI; konforlu ve verimli bir araçtır. Kendi segmenti ele alındığında en iyi hibrit araba kategorisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Audi A7 55 TFSI, yakıt tasarrufu açısından kullanıcıya büyük avantaj sağlıyor. Sportif araba severler için çok idealdir.

3. Nissan

Nissan, Japonya’nın en önemli ve büyük araç üreticileri arasında yer alıyor. Nissan’ın ürettiği hibrit araba modelleri; Rogue, Murano, Altima ve Pathfinder’dir.

4. KIA

1944 yılında dünyadaki en büyük ikinci otomobil üreticisi olarak KIA sektörde yer aldı. KIA hem performans hem de konfor açısından kullanıcıların tüm beklentilerine cevap veren üretimler gerçekleştiriyor. Sportage, Niro, Ceed, Sorento ve XCeed modelleri KIA’nın en iyi hibrit araba modelleridir.

5. Hyundai

Hyundai, otomotiv sektöründe yenilikçi teknolojilerle öne çıkmaya devam ediyor. Hyundai; mühendislik, verimlilik ve tasarım açısından takdir topluyor. Hyundai’nin; Kona, Tucson, IONIQ, SANTE FE, Sonata modellerinde hibrit teknolojisi başarılı şekilde entegre edilmiştir.

Hibrit Araba Nasıl Çalışır?

Hibrit arabalar; triger kayışı, motor, şanzıman gibi çok sayıda mekanik parçadan oluşuyor. Hibrit teknolojisi kendi içinde;

Tam hibrit,

Plug-in hibrit,

Seri hibrit,

Hafif hibrit şeklinde gruplara ayrılıyor.

1. Tam Hibrit

Tam hibrit arabaların elektrik motoru ve içten yanmalı motoru bağımsız şekilde kullanılmaktadır. Tam hibrit arabalarda yakıttan tasarruf için genellikle sürüşlerde elektrik pilleri devreye girmektedir.

Dur-kalk trafikte elektrikli şekilde tamamen çalışır. Şehir içindeyse düşük hızda çalışma prensibine sahiptir. Tam hibrit arabalarda rejeneratif fren sistemi bulunuyor. Arabalar yavaşladığında pillere elektrik üretilir. Piller bittiğinde benzinli motor hızlıca devreye giriyor.

2. Plug-in Hibrit

Plug-in hibrit arabalarda pillerin şarj edilmesi için harici bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Tam elektrikli araçlara alternatif olarak üretilmişlerdir. Plug-in hibrit arabalar, tamamen elektrik motoruyla da trafiğe çıkabiliyor. Yakıt verimliliği açısından çok avantajlıdır.

3. Seri Hibrit

Seri hibrit araba modellerinde tekerleklerle benzinli motor arasında bağlantı yoktur. Otomobil gücünü tamamen elektrik motorundan almaktadır. Elektrik aküleri benzinli motordan güç alarak menzili artırır. Seri hibrit arabalar; dur-kalk sürüşlerinde çok başarılıdır.

4. Hafif Hibrit

Hafif hibrit araba modellerinde elektrikli motor ve içten yanmalı motor yer almaktadır. Yalnız bu iki motor birbirinin yerine kullanılmaz. Hafif hibrit araba modellerinde frenleme esnasında pillerde depolanması için enerji üretiliyor. Hafif hibrit arabalarda benzinli motor pillere ihtiyaç duyulduğunda kullanılıyor.

Hibrit Arabaların Avantajları

Çevre dostu olan bu araçların karbondioksit emisyon değerleri çok düşüktür.

Fosil yakıtlara bağlılıkları çok azdır. Bundan dolayı yakıt tasarrufu açısından da çok avantajlıdırlar.

Popüler olmalarından kaynaklı olarak ikinci el piyasa değerleri ortalamanın üzerine çıkıyor.

Rejeneratif fren sisteminden oluşuyor. Frene basma esnasında enerjinin belirli bölümü bataryalara aktarılmaktadır. Bu durumda arabaların kilometre sınırının üzerine çıkmasını sağlıyor.

Hibrit arabaların fiyatının uygunlaştırılması için vergi indirimleriyle teşvikler yapılıyor.

Hibrit Arabaların Dezavantajları

Hibrit arabalar normal benzinli araçlarla kıyaslandığında daha pahalıya mal oluyor. Hibrit arabaların pahalı olmasının sebebi yüksek teknolojiyle üretilmeleridir. Bahsettiğimiz durum aynı zamanda yüksek bakım masraflarına da sebep oluyor.

Yüksek voltajlı bataryalardan oluşmuşlardır. Araç kaza yaptığında yüksek gerilimden dolayı elektrik çarpma olasılığı artar.

Hibrit arabalarda elektrikli motor ve benzinli motor vardır. Bu iki motorun kombinasyon gücü; incelendiğinde fosil yakıtla çalışan motor çeşitlerine göre çok düşük seviyededir.

Hibrit arabaların mekanizması karmaşık şekilde dizayn edilmiştir. Özellikle motor ve batarya kısımları çok küçüktür. Gövde ve süspansiyondaki destekte hafif tasarlanmıştır.

Sık Sorulan Sorular

Hibrit araçlara dair merak edilen soruların cevapları şu şekildedir;

1. Hibrit Araç Şarj Edilir mi?

Hibrit araçlar, rejeneratif (üretken frenleme) sistemiyle üretilirler. Rejeneratif sistem, aracın kendi kendine elektrik üretmesini sağlıyor. Dolayısıyla araç kendi kendini şarj eder.

2. Hibrit Araba Almak Mantıklı mı?

Hibrit araba almadan önce hem avantajları hem de dezavantajları ele alınıp ona göre almak mantıklıdır.

3. Hibrit Araba Ne Zaman Benzine Geçer?

Araçlar ilk çalıştırıldığı esnada hemen hibrit motorlar devreye giriyor. Hız belirli düzeye çıktığındaysa benzinli motor devreye girer.

Yazımızda hibrit arabalar hakkında bilgi verdik. Dilerseniz Dünyanın En Popüler Araba Markaları Neler? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.