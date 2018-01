CES 2018'de Tanıtılan En İlginç 10 Teknolojik Ürün

Her yıl ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen teknoloji fuarı CES, bu yıl da çok farklı ürünlere ev sahipliği yaptı. Nissan, Samsung, Lenovo gibi markalar yeni yıl ürünlerini tanıtırken biz de sizler için CES 2018'deki en ilginç 10 teknolojik ürünü derledik.

10) Samsung The Wall

Samsung tarafından tanıtılan ve tam 146 inç MicroLed ekrana sahip olan The Wall, evde sinema keyfi yaşatacak. Bir duvar büyüklüğünde olmasıyla dikkat çeken The Wall'ın ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı bilnmiyor. Ayrıca The Wall, gerçekten çok büyük bir ekrana sahip ancak rekoru henüz kırmış değil. Bu alanda rekor 370 inç ekran ile Titan Screens'e ait.

9) Nissan IMx

Japon şirket Nissan'ın konsept aracı olan IMx, hem dışta hem de içte üstün teknolojiye sahip. Elektrikli otomobillerin gücünü göstermek için böyle bir araç üreten Nissan, IMx ile bilim kurgu filmlerini gerçeğe dökmeye başarmış gibi duruyor. ProPilot Assist ve Brain-to-Vehicle teknolojileri bu arabanın üst seviye olduğunu kanıtlar nitelikte.

8) The PowerDolphin

Su altında yapılabilecek pek çok aktivite PowerDolphin sayesinde yapılabiliyor. Örneğin; su altında 4K video ve fotoğraflar yakalayabilir ve okyanus tabanının topografik haritalarını oluşturmak için sonar cihazlarını kullanabilirsiniz. Hatta masum balıkları yakalamak için yem bile atabilirsiniz. Ancak genel anlamda başarılı bir cihaz olmasına rağmen tabiki bazı olumsuz yanları da bulunuyor. Yani PowerDolphin'in iyi veya kötü bir cihaz olduğuna şimdilik karar vermek çok zor.

7) Lenovo Mirage Solo

Temelinde sanal gerçeklik gözlüğü yatan bu cihaz herhangi ek bir cihaza gereksinim duymadan size sanal gerçekliği yansıtabiliyor. Ayrıca 5.5 inç QHD ekran, Snapdragon 835 gibi üst model donanıma sahip. Google ile ortaklaşa üretilen cihaz, şimdilik maalesef çok fazla uygulamaya destek sağlamıyor.

6) Sony Aibo robodog

En son tam 17 yıl önce 2005 yılında gördüğümüz Sony Aibo, CES fuarının en çok dikkat çeken ürünlerinden oldu. Yüzlerce değişik hareket ve animasyona sahip olan akıllı köpek, bir AI öğrenme sistemine ve zaman içerisinde sahibine daha bağlı olma gibi özelliklerini de bulunduruyor. Daha fazla bilgi isterseniz yukardaki videomuzu izleyebilirsiniz.

5) LG Rollable TV

Samsung'un The Wall'ı kadar olmasa da LG Rollable TV de bir hayli büyük. 65 inç OLED ekrana sahip olan Rollable Tv, kullanılmadığı zamanlarda kutusu sayesinde gizlenebiliyor. Küçük bir kutunun içine sığabilen 65 inçlik Rollable Tv, taşıma konusunda işleri bir hayli hızlandıracak. Örneğin bir gün, Rollable TV'nizi toplayıp çantanıza atabilir ve bir arkadaşınızın evine götürebilirsiniz.

4) The Samsung Flip

Samsung'un bir başka ürünü olan Flip, dijital ekrana sahip olan beyaz bir tahta. Normal tahtada olduğu gibi çizimler yapabileceğiniz ve yazılar yazabileceğiniz Flip, NFC yoluyla cihazlarına bağlantı kurabilirsiniz. Böylece birden fazla cihazı tek bir tahtaya aktarabiliyorken onlarca kağıt masrafından kurtulmuş oluyorsunuz. Ayrıca Flip'te dokunmatik kontrol seçenekleri yer alıyor.

3) Merge 6DoF Blaster

Sanal gerçeklik teknolojisinde üst seviye bir cihaz olan 6DoF Blaster, gerçek zamanlı olarak hareketlerinizi izliyor ve ev içinde çılgın atışlar yapmanıza izin veriyor. Sadece akıllı cihazınıza ihtiyaç duyan Blaster, temelinde iki elle kullanılan bir tabancadır. Genel olarak eğlence odaklı çalışan cihazın üst seviye VR deneyimi sunduğunu belirteyim.

2) Vuze +

Canlı yayın üzerinden kullanıcılara sanal gerçeklik deneyimi yaşatmayı başaran Vuze+, 4K çözünürlükte yayın yapabiliyor. İlk VR kamera olan Vuze+ 360 derecelik kameralara göre çok daha gerçekçi görüntüler yakalayabiliyor ve bunları anlık olarak kullanıcılarla paylaşabiliyor.

1) Razor Jetts

Normal bir scooter'a göre teknolojiyi ve daha güncel bir tasarımı benimseyen Razor Jetts, 80 watt ile çalışıyor. Saatte 16 km gibi bir hız yapabilen ürün, hem yetişkinler hem de gençler için üretilmiş durumda. 30 dk boyunca hareket etmenize olanak sağlayan Razor Jetts'i gündelik ayakkabınızın altına bağlayarak kullanabiliyorsunuz.