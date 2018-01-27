Eski arkadaşınız Barbara'dan gelen bir telefon üzerine araştırma kariyerinizin en zor macerasına atılıyorsunuz. Göreviniz ise, sizi araştıran bir gazeteci var. Bu tehlikeli şehirde gazeteciyi bulmalı ve hakkınızda haber yapan kişiyi alt etmelisiniz.

Güçlü araştırma teknikleri ve çeşitli karakter yapısıyla dikkat çeken oyunda 43'e yakın bölgeyi araştıracak ve küçücük bir ipucuyu bile gözden kaçırmayacaksınız. Ayrıca karakterlerle diyalog halinde olacak ve bilgi toplayacaksınız.

Grafik ve ses anlamında başarılı olan oyun, macera kategorisindeki rakipleriyle benzer bir hikaye yapısına sahip.

Noir Chronicles Özellikleri