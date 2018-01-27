Sezgilerinizi ve üstün araştırma tekniklerinizi kullanarak entrikaları çözüme kavuşturun.
Eski arkadaşınız Barbara'dan gelen bir telefon üzerine araştırma kariyerinizin en zor macerasına atılıyorsunuz. Göreviniz ise, sizi araştıran bir gazeteci var. Bu tehlikeli şehirde gazeteciyi bulmalı ve hakkınızda haber yapan kişiyi alt etmelisiniz.
Güçlü araştırma teknikleri ve çeşitli karakter yapısıyla dikkat çeken oyunda 43'e yakın bölgeyi araştıracak ve küçücük bir ipucuyu bile gözden kaçırmayacaksınız. Ayrıca karakterlerle diyalog halinde olacak ve bilgi toplayacaksınız.
Grafik ve ses anlamında başarılı olan oyun, macera kategorisindeki rakipleriyle benzer bir hikaye yapısına sahip.
Noir Chronicles Özellikleri
- Tehlikeli bir metropolde 43'ten fazla konumu keşfedin!
- Gerçeğe ulaşmak için 41 ayrı bulmacayı çözün!
- İpuçlarını bulmak için gizli nesnelerle 20 sahnede arama yapın!
- Karanlık ve olgun entrikaya karışan 20 karakterin kaderini öğrenin!
- Ölümcül sonuçları keşfedin!
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