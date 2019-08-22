Nonogram.com, iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz ve boş zamanlarınızda beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Mantık ve zihin egzersizleri yapmak için oynayabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Nonogram.com, sayıların ortak noktalarını açığa çıkararak ilerleyip gizlenmiş figürleri ortaya çıkarmanız gereken bir oyundur. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda birbirinden zorlu bölümler yer alıyor. Farklı zorluk seviyeleri ve birbirinden zorlu bölümleriyle de dikkatimizi çeken oyunda tam bir mantık egzersizi yapıyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çeken oyunda dizileri tamamlamanız gerekiyor. İpuçlarından yola çıkarak ilerlemeniz gereken oyunda tıkandığınız zaman daha fazla ipucu da alabiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız kesinlikle deneyimlemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim.

Nonogram.com oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.