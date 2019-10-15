Nood Climbrs, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz ve zorlu mücadelelerde bulunabileceğiniz eşsiz bir mobil spor oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olarak dikkatimizi çeken oyunda bir çöp adamı kontrol ediyor ve yüksek bölgelere tırmanmaya çalışıyorsunuz. Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda basit ve göz yormayan grafikler yer almakta. Nood Climbrs oyununda tek yapmanız gereken, sonsuz bir duvar platformu üzerinde yer alan farklı renklerdeki noktalara basarak yukarı doğru tırmanmak ve olabildiğince yüksek bölgelere çıkmak. Stres giderici özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor. Farklı tırmanma pozisyonları keşfederek olabildiğince yükseğe çıkmalı ve puan kazanarak yeni aksesuarlar satın almalısınız. Keşfettiğiniz yeni pozisyonların resimlerini arkadaşlarınızla paylaşabilir ve keyifli anlar geçirebilirsiniz.

Nood Climbrs oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.