MMORPG oyunları arasında yeni olan Novoland:The Castle In The Sky bir mobil rol oyunudur.

Tüm dünyada ücretsiz olarak yayınlanan ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanabilen Novoland:The Castle In The Sky, oyunculara farklı haritalar sunuyor. Birbirinden farklı karakter sınıflarının da yer aldığı oyunda oyuncular kendi karakterlerini ayarlayabilecek ve diledikleri gibi özelleştirebilecekler. Ay ışığı olarak adlandırılan yeni bir haritayı da oyunculara sunan yapımda karakterimize ek olarak evcil hayvanlar da yetiştirebileceğiz.

Gerçek zamanlı PvP savaşlarına katılacağımız yapımda dünyanın çeşitli yerlerinden oyunculara karşı savaşacağız. 3D çarpıcı grafiklerin ve kusursuz görsellerin yer aldığı mobil oyunda gelişmiş klan sistemi ile klan savaşlarına da katılabileceğiz.

Gerçek hava durum sistemi ile savaşları daha da zor bir hale getiren yapım ücretsiz olarak oynanıyor.

İyi eğlenceler dileriz.