Onnect, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunu olan Onnect, keyifli vakit geçirip becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Birbirinden zorlu yüzlerce bölüme sahip olan oyunda tek yapmanız gereken aynı çiftleri eşleştirmek ve puan kazanmak. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda çok dikkatli olmalı ve tüm bölümleri tamamlamalısınız. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda aynı zamanda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Odaklanmanızı ve hafıza becerilerinizi geliştirmek için de oynayabileceğiniz Onnect oyununu mutlaka denemelisiniz.

Onnect oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.