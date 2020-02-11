Parking Jam 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirebileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Herkes arabasını bu otoparka park etmiş. Ama bir sorunumuz var. Arabaların birbirine çarpmadan doğru sırayla yola koyulmaları gerekiyor. Bu karışık bulmacayı çözmek de sana kalıyor. Bir kaza olmadan oyunu bitirmeyi hedeflemelisin.

Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz efsane araçları bu oyunda görebilirsiniz. Yaratıcı araç modelleri ve renkli grafikleri ile oyun severlerin beğenisini kazanan Parking Jam oyunu oyuncularını bekliyor. Araçları sürükleyerek doğru yola yönlendirmeniz yeterli olacaktır. Bu eğlenceli oyunda mantıklı düşünme ve eleştirel düşünme becerileriniz gelişecektir. Hem eğlenip hem kendinizi geliştirebileceğiniz keyifli bir oyundur.

Ayrıca otoparkta araçlar dışında da engeller bulunmakta bu nedenle çok dikkatli olmalısın. Bu sıkışıklık içinden arabaların tümünü kurtararak otopark kahramanı olabilirsin. Keyifli maceraya ortak olmak istiyorsan oyunu indirip oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsin.