3D Surround ile Ses Deneyimini Üst Düzeye Çıkaran Program: Boom 3D

Gelişmiş özellikler sunması ve modern bir arayüze sahip olması sebebiyle dikkat çekmeyi başaran Boom 3D neler sunuyor? Bu yazıda Boom 3D incelemesi ile dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan programın neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

Boom 3D İncelemesi

Global Delight'ın patentli özel bir algoritmasına sahip olan Boom 3D, ek bir donanıma ihtiyaç duymadan standart düzeyde bir kulaklıkta gerçekçi ve sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor. Modern arayüze sahip olan program film, müzik ve oyun deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Pahalı donanım olmadan filmleri 3D surround desteği ile izleyebilmenize olanak tanıyan yazılım, uzaktan gelen bir fısıltıdan bir silah sesine kadar her ayrıntıyı net bir şekilde duymanızı sağlıyor. Müziği, duyulması amaçlanan şekilde dinleyebilmenize imkân tanıyan program, oyun tarafında da üst düzey bir deneyimin elde edilmesini mümkün hâle getiriyor.

Programın içerisinde hassas ses ayarı için kullanabileceğiniz 31 bantlı ekolayzır bulunuyor. Ekolayzır ön ayarları, farklı müzik türlerine uyacak şekilde hazırlanmış. Böylece ruh hâlinize en uygun olan seçenekleri kolayca seçebilir ve ardından üst düzey ses deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

Büyüleyici 3D ses teknolojisi ile inanılmaz derecede gerçekçi ve sürükleyici bir dinleme deneyimi sunan hizmet, yalnızca belirli uygulamaların sesini açabilmenize de imkân tanıyor. Çok başarılı bir arayüze sahip olan program, bu sayede kolay kullanım imkânı sunuyor.

Boom 3D'nin Mac sürümü için yayımlanan 1.4 güncellemesi, 5.1 çok kanallı ses desteği sağlıyor. Program, herhangi bir standart kulaklıkta sesin aslına uygunluğunu ve derinliğini büyük ölçüde zenginleştirerek sürükleyici bir sanal surround hissi yaratıyor.

Kulaklıklarda farklı surround ses kanallarının uzamsallaştırılması, kulaklıklarda farklı ses kanallarının net bir şekilde farklı algılanmasını sağlıyor. Boom 3D'nin 3D ses paneli, sanal surround sistemin farklı hoparlörlerinin açılıp kapanmasına, 3D oluşturma yoğunluğunun ayarlanmasına ve sub-woofer ses düzeyinin özelleştirilmesine olanak tanıyor.

Özenle tasarlanmış olan program, ses çıkışını işleyerek kalite tarafında herhangi bir bozulma olmadan bilgisayarınızın sesini yükseltiyor ve birtakım ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Tüm bu ses ayarları ve ses yükseltme özelliği ile Boom 3D, kulaklıkla dinleme deneyimini yepyeni bir boyuta taşıyor.

Sistem genelinde çalışan program böylelikle macOS cihazınızın her zaman daha yüksek, daha iyi ve daha net ses sunmasına olanak tanıyor. Gelişmiş ses oynatıcısına sahip olan Boom 3D sayesinde en sevdiğiniz müzikleri çalma listelerinde düzenleyebilir ve stüdyo kalitesindeki ses deneyimini elde edebilirsiniz.

Başarılı hizmette 120 ülkede 20 binden fazla yerel ve uluslararası radyo istasyonu ve podcast bulunuyor. Program üzerinden bu içeriklere çok pratik bir şekilde erişebiliyorsunuz. Boom 3D de ayrıca harika ses efektleri de yer alıyor.

Programın Windows ve macOS'un yanı sıra Android ve iOS sürümleri de bulunuyor. Boom 3D'nin mobil uygulaması, bir müzik çalar olarak çalışıyor yani masaüstü sürümü gibi sistem genelinde çalışmıyor. 16 bantlı veya 8 bantlı ekolayzırı kullanarak kendi ekolayzır ayarlarınızı yaratabilirsiniz.

3D surround ses deneyimi sunan mobil uygulamada Spotify ve Tidal entegrasyonu mevcut. Yüksek çözünürlüklü ses desteğine sahip olan mobil sürüm, gelişmiş ekolayzır ayarı sunuyor. Radyo ve podcast içeriklerinin de yer aldığı uygulama çok kolay bir kullanıma sahip.

Boom 3D programında 30 günlük ücretsiz deneme sürümü bulunuyor. Deneme sürümü, programın neler sunduğuna yakından göz atmak isteyen kişiler için harikadır. Programı herhangi bir ücret ödemeden Windows veya Mac cihazınıza indirebilir ve bir ay boyunca kullanabilirsiniz.

Programı beğenen kişiler için şu anda yüzde 70 oranında indirim içeren muhteşem bir kampanya bulunuyor. Kampanyanın detaylarına bakmak ve satın alma işlemini gerçekleştirmek için Boom 3D satın alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Film, oyun ve müzikte ses kalitesine önem veren kişiler için harika bir program olan Boom 3D, sahip olduğu 3D surround desteği, 31 bantlı ekolayzır, ses efektleri ve daha birçok özellik ile dinleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Boom 3D'nin herhangi bir ücret ödenmeden 30 gün boyunca kullanılabilmesi de programın nasıl bir deneyim sunduğu konusunda bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. Bunun yanı sıra programın fiyatını önemli ölçüde düşüren kampanya da kullanıcılara avantaj sunuyor.

Sonuç olarak daha iyi bir ses deneyimi elde etmek istiyorsanız programı cihazınıza ücretsiz şekilde indirebilir ve beğenirseniz kampanyadan yararlanarak satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.