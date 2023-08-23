Nubia Pad 3D Özellikleri ve Fiyatı

Gözlük gerektirmeden 3 boyutlu görüntü deneyimi sunan ilk tablet Nubia Pad 3D, ünlü Çin markası ZTE tarafından üretiliyor. MWC 2023 etkinliğinde tanıtılan ürün yerleşik bir yapay zekâ desteği ile şimdiye kadar hiç görmediğiniz bir tablet deneyimi sunuyor.

3D görüntü özelliği ile öne çıkan tabletin diğer özellikleri de oldukça kullanışlı. Bu yazımızda Nubia Pad 3D’nin donanımsal ve teknolojik özelliklerini, fiyatını ve çıkış tarihini yakından inceliyoruz. İşte, Nubia Pad 3D hakkındaki tüm detaylar!

Nubia Pad 3D Özellikleri

8 çekirdekli işlemci ve güçlü batarya özellikleri ile dikkat çeken Nubia Pad 3D, 3 boyutlu görüntü performansını IPS LCD ekran üzerinde sergiliyor.

3D Işık alanı, çoklu dokunuş ve kapasitif dokunmatik ekran, cihazın kullanışlılığını arttıran özellikler arasında yer alıyor. Alüminyum çerçeveye sahip olan tablette Panorama ve Stereoskopik AI destekli 3D yakalama özellikleri bulunuyor.

Kameradaki video çözünürlüğü ise 1080p’de 30 fps olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın diğer teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 8 GB

Depolama seçenekleri: 128 / 256 GB

Batarya: 9700 mAh pil

33 W Hızlı şarj desteği

120 Hz yenileme hızına sahip – 2.5 K çözünürlüklü 12.4 inç LCD Ekran

İşletim sistemi: Android 13

microSD kart desteği

Çift ön kamera: 8 + 16 MP

Arka kamera: 16 + 16 MP – 3D çekim desteği

AI Engine Super Bionic Eye

4 Hoparlör – Dolby Atmos

Wi-Fİ 6E

USB Type-C

Manyetik konektör

Nubia Pad 3D Fiyatı

Çinli teknoloji devi ZTE’nin ünlü tablet modeli Nubia Pad 3D dünyanın farklı noktalarında satışa çıkmış bir model. Fiyatlar da ülkelerin kendi para birimlerine göre değişiklik gösterse de hepsi dolar bazında 1418 $, Euro bazında 1300 euro’ya denk geliyor.

Türkiye’de ilk olarak Vodafone ‘Her Şey Yanımda’ uygulamasında satışa çıkarılan Nubia Pad 3D’nin uygulamada gözüken güncel fiyatının 42 bin 999 TL olduğu görülüyor.

Vodafone kullanıcıları ‘yanımda’ uygulamasına giriş yaptıktan sonra ‘her şey yanımda’ sekmesine geçerek ürünü kendi adıyla aratabilir. Bu şekilde listelenen tableti sipariş edebilirsiniz.