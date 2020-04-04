Bu eğlenceli ve kolay bir park oyunu: Basit ama zorlu rota planlaması sayesinde, aracın ilgili park alanına doğru bir şekilde girmesine izin verin. Mükemmel rota planlaması sayesinde para ödülü alacaksınız.

Perfect Park! sunduğu interaktif özellikler ile sürüş becerilerinizi test etmeyi amaçlayan gerçek bir araba park etme deneyimini parmaklarınıza getiriyor. 75 farklı seviye arasında yol alın, zamana karşı yarışın ve arabanızı park etme konusunda iyi olup olmadığınızı kendiniz görün.

Diğer araçlara çarpma, trenlerin arasından geç ve manevralarınla sana zaman kaybettirebilecek her türlü durumdan kaç.