Daha Güvenli ve Akıllı Bir Sürüş İçin En İyi Araba Aksesuarları

Trafikte sürücü direksiyona hakimiyet başta olmak üzere pek çok sebepten bazı teknolojik araba aksesuarlarına ihtiyaç duyar. En iyi araba aksesuarları sayesinde yolculuk güvenliğin yanı sıra keyifli geçer. Aynı zamanda konforlu yolculuğun anahtarı da araba aksesuarlarıdır. Özellikle uzun yolculuklarda sürücülere pratiklik kazandırıyor. Sürücülerin yola konsantre olmasında da etkin rol oynuyor.

En İyi 14 Araba Aksesuarı

Bluetooth araç kiti

GPS takip cihazı

Akıllı araç adaptörü

Taşınabilir akü şarj başlatıcı

Kaset Bluetooth adaptörü

USB şarj kablosu

Araç İçi kahve makinesi

Araç içi kamera

Kör nokta aynaları

USB araç şarj cihazı

Isıtmalı koltuk minderi

Photon led far

Araba difüzörü

Egzoz altı tampon nikelajı

Araç park numaratörü

1. Bluetooth Araç Kiti

Akıllı telefonlar, Bluetooth aracılığıyla araca bağlanabilir. Böylelikle araçtaki hoparlör aracılığıyla telefonu ele almadan konuşma yapılabilir. Ayrıca Bluetooth araç kiti sayesinde müzikte dinleyebilirsiniz.

2. GPS Takip Cihazı

Araç konumu hakkında bilgi veren bir cihazdır. GPS takip cihazı akıllı telefona bağlanır. Böylelikle hırsızlık gibi durumlara karşı önlem alınmış olunur.

3. Akıllı Araç Adaptörü

Telefonla Bluetooth eşleştirilerek kullanılan bir cihazdır. Araçların yerleşik tanılama portuna takılır. Araçtaki motor problemleri tespit ediyor. Ayrıca seyahat geçmişini gösterme, park edilen yeri hatırlama vb. birçok noktada da bilgi veriyor.

4. Taşınabilir Akü Şarj Başlatıcı

Araçların akü kutupları üzerine bağlanan bir cihazdır. Taşınabilir akü şarj başlatıcı, aracın çalışmasını sağlar.

5. Kaset Bluetooth Adaptörü

Eski arabalarda hala müzikler kaset versiyonludur. Böyle arabalar müzik dinlemek için kaset Bluetooth adaptörü ile akıllı telefon birbirine bağlanır.

6. USB Şarj Kablosu

Mobil cihazlar, hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Dolayısıyla yolculukta şarjın bitmesi demek birçok kişi için hayatın durması olarak tabir edilebilir. USB şarj kablosu sayesinde mobil cihazların şarjı doldurularak yolculuklar daha güvenli hale gelir.

7. Araç İçi Kahve Makinesi

En iyi araba aksesuarları içerisinde yer alan araç içi kahve makinesi sayesinde uykusu olan sürücülerin bu problemi giderir. Arabalara özel üretilen kahve makineleri; direkt arabadaki 12 volt bağlantı noktasına ya da arabanın çakmak alanına takılıp kullanılıyor.

8. Araç İçi Kamera

Araç içi kamera kaza yapmayı engellemez. Fakat kazadan sorumlu olan kişiyi kanıtlama noktasında etkin rol oynuyor.

9. Kör Nokta Aynaları

Kör nokta uyarı sistemleri sayesinde güvenli ve konforlu bir sürüş gerçekleştirebilirsiniz. Bu sistemin özelliği; araç kör noktadayken uyarı vermesidir.

10. USB Araç Şarj Cihazı

USB bağlantı noktaları olmayan araçlarda; USB araç şarj cihazı kullanılabilir. Yolculukta telefonun şarjı bittiğinde USB araç şarj cihazı devreye girer.

11. Isıtmalı Koltuk Minderi

Yolculukta hem sürücü hem de yanındaki kişilerin üşütme problemi, ısıtmalı koltuk minderiyle giderilir. Isıtmalı koltuk minderi, soğuk kış günlerinde konforlu bir yolculuk sunuyor. Kullanımı çok kolay olan bu ürünün çakmak bağlantısı bulunuyor. Bu bağlantı araç çakmak girişine takılır.

12. Photon Led Far

Araçlarda sürücü konforunu sağlayan aksesuarlardan biri de photon LED fardır. Gece görüş açısını netleştirerek sürücülere güvenli bir yolculuk sunuyor.

13. Araba Difizörü

Araçlardaki önemli modifiye aksesuarıdır. Araç içindeki havayı düzgün şekilde dağıtır. Rüzgarı tahliye etme gibi bir görevi de vardır.

14. Araç Park Numaratörü

Acil bir iş esnasında araba herhangi bir noktaya bırakılabilir. Böyle durumlarda arabada bir problem meydana gelebilir. Numaratör devreye girerek insanların size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Numaratörün üzerine kaydedilen telefon numarası sayesinde araç sahibine kolayca ulaşılır.

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