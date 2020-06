Apple'dan Beklediğimiz iOS 14 Özellikleri - Yenilikleri

iOS 14 beta için geri sayım başladı. Apple, ilk kez tamamen dijital olarak gerçekleştireceği WWDC etkinliğinde iOS 14 özelliklerini paylaşacak. iOS 14 alacak cihazlar iOS 13 alan cihazlarla aynı olacağından milyonlarca kullanıcı iOS 14 güncellemesini bekliyor. Peki, iOS 14 özellileri ne olacak? iOS 14 ile gelen yenilikler ne olacak? iOS 14 güncellemesinde Apple’dan beklediğimiz yenilikler

iOS 14 Beta Ne Zaman Yayınlanacak?

iPhone kullanıcıları için iOS 14, iPad kullanıcıları için iPadOS 14, 22 Haziran’da ilk kez online düzenlenecek Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC 2020) tanıtılacak. Hem geliştiriciler hem de kullanıcılar iOS 14 güncellemesini bekliyor. Apple, muhtemelen iOS 14 özelliklerini gösterdikten sonra birkaç gün içeriside iOS 14 developer beta sürümü indirmeye açacak. Ardından iOS 14 public beta indirilmeye açılacak, herkes yeni iOS sürümünü deneyimleyebilecek. Şimdiye kadar birkaç iOS 14 özelliği sızdırıldı ancak bu blog yazıda Apple’dan beklediğimiz iOS 14 özelliklerine değineceğiz. Dolayısıyla listedeki iOS 14 yenilikleri tümüyle karşımıza çıkmayabilir.

iOS 14 Final Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 12 serisi (iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) tanıtım tarihi olan Eylül'de iOS 14 final sürümü de yayınlanmış olacak.

Apple’dan Beklediğimiz iOS 14 Özellikleri

Tamamen Yenilenen Bildirimler

iOS bildirim sisteminin Android’in gerisinde olduğu bir gerçek. Google, Android bildirim sistemi her yıl daha da geliştiriyor. Bu yıl Apple’ın eksiklerini görüp gidermesi gerek. Her zaman olmasa da, bir bildirime dokunduğunuzda uygulamanın açılmadığı, tepki vermediği gibi can sıkıcı bir sorunla karşılaştığınız olmuştur. Bildirim sisteminde bu vb. hataların asla olmaması gerek.

Ayrıca bildirimleri ertelemeye izin veren bir seçenek, özellik de yok. Ayarlar uygulamasında çok fazla bildirim seçeneği olsa da bunlar yetersiz, tam olarak görmek istediğimiz seçenekler değil. Bildirimlerin önemli ve önemsiz olarak ayrılması da artık olmalı. Bildirimlerdeki başka bir sıkıntı da örneğin bir e-ticaret uygulamasının bildirimleri açıldığında bildirim yağmuruna tutulmamız. Sadece sipariş durumu hakkında bilgi almak için bildirimleri açmış olabilirim ancak gün içerisinde yeni sezon ürünleri, indirimler vs. bir sürü bildirim geliyor bu da bildirimleri sessize almaya zorluyor ve bunu yaparsam teslimatla ilgili bilgilerin gönderilmesini de engellemiş oluyorum. iOS’ta artık bir uygulamadan gelen bildirim türleri arasında sınıflandırma seçeneği olmalı.

Bildirim tercihlerinden bahsetmişken, bildirim ayarlarına erişim de daha kolay olmalı. Hali hazırda gelen bildirime kaydırarak bildirimleri sessize alabiliyor veya kapatabiliyorsunuz ancak ince ayar yapmak isterseniz Ayarlar uygulamasına gidip uygulamanın bildirim ayarlarını bulmanız ve ardından bildirim tercihlerini ayarlamanız gerekiyor.

Varsayılan Uygulamaları Değiştirebilme

Apple, son birkaç yılda bizi şaşırtan iOS özellikleri sundu. Dosya yöneticisi, üçüncü parti klavyeler, üçüncü parti uygulamalar için parola yönetimi API’leri ve daha fazlasını getirdi. Ancak iOS hala sınırlayıcı hissettiriyor. Hala arama, mesajlaşma, internette gezinme gibi telefonda sıkça yaptığımız işler için varsayılan olarak stok uygulamaları yani Apple’ın kendi uygulamalarını kullanmak zorundayız, değişiklik yapamıyoruz. Tercih ettiğiniz web tarayıcısını, arama uygulamasını, kişi yöneticisini, e-posta uygulamasını, mesajlaşma uygulamasını vs. seçemiyorsunuz. Alternatif uygulamaları tercih ediyorsanız, bir bağlantıya dokunduğunuzda direkt/öncelikli olarak Apple uygulamasına yönlendiriliyorsunuz. Varsayılan uygulamaları değiştirme özelliğinin iOS 14’te kesinlikle olması gerekiyor.

Daha İyi Spam Tespiti

Türlü numaralardan (çoğunlukla 0850’li) aramalar, hiç tanımadığımız kişilerden gelen ve numarası olmayan SMS’ler… Spam arama ve mesajları engellemek için Truecaller gibi uygulamaları kullanabilirsiniz ancak bu uygulamalar Apple’ın sınırlamaları nedeniyle Android’deki gibi çalışıyor. Apple’ın bu duruma iOS 14 ile el atması gerekiyor. Hali hazırda tek yapabildiğimiz rehberde olmayan numaraların otomatik olarak sessize alınması ve bu yeterli değil. Spam aramaları ve SMS’leri engellemek için üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymamamız gerekiyor.

Uygulama Kilitleme

Apple, gizlilik ve güvenliğe diğer markalardan daha fazla önem verse de, uygulamaları biyometrik yöntemlerle (Touch ID, Face ID) kilitlememize, şifre koymamıza izin veren bir özellik sunmuyor. Telefonu bir başkasına verdiğinizde galeri ve mesajlarınız gibi içeriği özel uygulamalara erişimi de vermiş oluyorsunuz. Uygulama kilitleme özelliğinin çoğu kullanıcının kullanmadığı Notlar uygulamasında olması, Fotoğraflar ve Mesajlar gibi daha sık kullanılan uygulamalarda olmaması da ilginç. Apple’ın ayrıca uygulama gizleme özelliğini de sunması gerekiyor. Ana ekranda görünmesini istemediğiniz uygulama veya oyunlarınız olabilir, bunu gizlemek için neden bir seçenek olmasın? Samsung’un Güvenli Klasörü gibi uygulamaları, belgeleri, fotoğrafları, videoları meraklı gözlerden saklayacak, sadece biyometrik güvenlikle girilebilen/erişilebilen bir özelliğin gelmesi de iyi olacaktır.

Ana Ekran Düzenleme, Widget

iOS’un ana ekran bölümü kullanıcı arayüzü ve özellikler açısından çok az değişik gördü. Ana ekrana klasör oluşturma, uygulama kısayolları dışında önemli bir özellik eklenmedi. Ana ekran düzeninin artık değişmesi gerekiyor. Ana ekranda liste görünümü uygulanacağı, böylelikle telefonda yüklü tüm uygulama ve oyunlara hızlıca göz atılabileceği ve widget’ların ekleneceği söylentileri var. Apple, ana ekran ve kilit ekranı özelleştirme üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak gibi görünüyor. Kilit ekranında uygulama kısayollarını özelleştirmenin bir yolu da sunulmalı.

Always on Display (Her Zaman Açık Ekran)

Telefona günde onlarca kez bakıyoruz yalnız her zaman telefonu kullanmak istediğimiz için değil. Çoğu zaman saate bakmak veya önemli bildirim gelip gelmediğini görmek için ekranı açıyoruz. OLED ekrana sahip iPhone’larda -ki artık iPhone’larda OLED ekran standart oldu- her zaman açık ekran (always on display) özelliğinin olması gerekiyor. Telefon uyku modunda olsa bile saat, bildirim simgeleri, takvim etkinlikleri, hava durumu bilgileri gösterilmeli. Apple Watch’daki komplikasyonlara benzer bir özellik sunulmalı. Aktivite halkaları, pil şarj seviyesi, spor skorları, yapılacaklar listesi, okunmamış mesaj, e-posta sayısı, hava durumu gibi bilgileri görüntüleyen komplikasyonlar yerleştirilebilir. Apple’ın watchOS’ta olan sistemi iOS’a taşımasını istiyoruz.

Tam Sayfa Ekran Görüntüsü (Tüm Uygulamalarda)

Apple, iOS 11 ile ekran görüntüsü alma, düzenleme ve açıklama ekleme deneyimini geliştirdi. iOS 13’te web sitelerinin tam sayfa ekran görüntüsünü almak mümkün ancak bu Safari tarayıcı ile sınırlı. iOS 14 ile bu özelliğin tüm uygulamalara, hatta oyunlara gelmesini bekliyoruz. Tam bir web sayfasını, bir sohbeti, e-posta dizisini veya Twitter konuşmasını paylaşmak için faydalı olabilir.

Sesli Aramalar İçin Küçültülmüş Ekran

Bildiğiniz gibi iPhone’da bir arama geldiğinde, arama kullanıcı arayüzü tüm ekranı kaplıyor. O anda önemli bir işte çalışıyorsanız bu rahatsız edici olabilir. Bundan şikayetçi olmayan kullanıcı yok gibi. Android’deki gibi arama geldiğinde tam ekrana geçmek yerine küçük bir açılır ekran çıkması zor olmasa gerek! Bu farklı şekillerde yapılabilir. Ekranın üst kısmına arama kabul/red, hatırlatma, mesaj kısayollarını içeren küçük sabit bir açılır pencere çıkarılabilir veya arama esnasında diğer uygulamaları kullanabilmemiz için hareket ettirilebilen kayan pencere veya widget görüntülenebilir. Jailbreak’li iPhone’larda var olan özellik neden gelmesin?

Resim İçinde Resim Modu

Video izlerken WhatsApp’ta mesajlaşmayı, Twitter’a göz atmayı seviyor olabilirsiniz ancak iOS’ta resim içinde resim modu tam olarak desteklenmediğinden yapamıyorsunuz. Resim içinde resim (Picture-in-picture) özelliği iPadOS ve macOS’ta mevcut. Apple’ın video akış ve video oynatıcı uygulamaları için benzer modu iOS’a taşımasını zor olmayacaktır.

iOS 14 Alacak Cihazlar

iOS 14 güncellemesini alacak cihazlar, iPhone modelleri aslında iOS 13 güncellemesini alan modeller olacak. 2015'te tanıtılan iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın son güncellemesi iOS 14 olacak gibi görünüyor. iOS 14 alacak cihazlar: