Perfect World büyük dönüşünü yaptı! Bu yeni bölüm, orijinal oyunu ünlü kılan güzel manzarayı ve zengin sınıf seçimlerini restore ediyor. Arkadaşlarını topla ve benzeri görülmemiş bir sadakate ulaşmak için elden geçirilmiş ikonik dünyada macera yarat.

Yeni nesil grafiklerle oluşturulmuş bu yeni dünyada birleşme ve zafer için savaşma zamanı geldi. Yin ve Yang'a dalın ve beş elementin akışıyla meditasyon yapın. Bu dünyada bir macera yarat ve Xianxia fantezini gerçekleştir.

Perfect World Mobile, orijinal ayarlara ve en seçkin PvP deneyimini sunmak için klasik tercihlere geri dönerek orijinalin tutkularını sürdürüyor. İnsan, Kanatlı Elf ve Untamed, mükemmel haritaya geri döndü.

Her biri farklı özelliklere sahip olan çoklu sınıflar arasında mükemmel denge ve işbirliği. Savaşınızı havaya, karaya ve okyanuslara dilediğiniz gibi getirin. Çok oyunculu zindanlarda savaşlar yapın ve destansı lonca çatışmalarında şerefinizi alın.



