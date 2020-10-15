eFootball PES 2021 Mobile kısa adıyla PES 2021 Mobile, App Store’da en çok indirilen mobil futbol oyunları arasında. iOS cihazlarınıza (iPhone iPad) ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Türkçe futbol oyunu PES 2021 aslında PES 2020’nin güncellenmiş versiyonu. PES 2020 Mobile, 5.0.0 güncellemesiyle PES 2021 Mobile olarak karşımıza çıkıyor. eFootball PES 2021 Mobile ile takımlar, oyuncular, menajer verileri güncellenmiş, grafikler geliştirilmiş, yeni müzik eklenmiş ve bazı sorunlar düzeltilmiş. Mobildeki en iyi futbol oyunlarından PES 2021 Mobile’ı hemen indirin, milyonlarca oyuncuyla online veya arkadaşlarınızla yerel maçlara katılın.

PES 2021 Mobile İndir iOS

Konami, konsoldaki futbol heyecanını mobile taşıyor! E3’te en iyi spor oyunu ödülünü alan ve çok sevilen futbol oyunu yenilenmiş görselleri, güncel takım ve oyuncu verileriyle mobil platforma geliyor. PES 2020 Mobile’ın her açıdan güncellenmiş sürümü olarak karşımıza çıkarılan PES 2021 Mobile ya da Konami’nin deyimiyle eFootball PES 2021 Mobile’da Avrupa’nın resmi lisanslı en iyi futbol kulüpleri ile oynuyorsunuz. FC Barcelona, Manchester United, Juventus, FC Bayern München, AS Roma dahil olmak üzere Avupa’nın en iyileri PES 2021’de mevcut. Sadece en iyi takımlar değil hafızalara kazınmış efsane oyuncular (Beckham, Totti, Maradona, Gerrard, Batistuta, Torres ve nicesi) da PES 2021 Mobile’da yerini alıyor. Oyunculardan bahsetmişken, hafta sonu maçlarında etkileyici performans sergilemiş olan oyuncular oyunda Öne Çıkan Oyuncular olarak yer alıyor. Bu özel oyuncular daha yüksek derecelere, özel kart tasarımlarına ve ek yeteneklere sahip.

PES 2021 mobilde yerel oyunculu modda arkadaşlarınızla maç yapma, online çok oyunculu modda dünyanın dört bir tarafından oyuncularla mücadele etme şansına sahipsiniz. Kendinizi geliştirdikten sonra Matchday ve çeşitli diğer rekabetçi e-spor etkinliklerinde dünyaya meydan okumak üzere eFootball modunu da denemenizi tavsiye ederim.

PES 2021 mobile verileri dünyanın dört bir yanında oynanan gerçek maçlarla güncelleniyor. Haftalık olarak toplanan verilere oyuna Canlı Güncelleme özelliğiyle aktarılıyor; bu da oyunu kondisyon derecesi ve takım kadroları gibi çeşitil açılardan etkiliyor.

eFootball PES 2021 mobile oynamak için internet bağlantısı gereklidir.