Pokémon Masters EX, geçmişin şampiyonları, elit dörtlü üyeleri ve gym liderlerini bir araya getiren yeni Pokemon oyunu. Eğitmenler ve Pokemon’lardan bir takım kurup maceralara atılıyorsunuz. Pokemon odağında animasyonlarıyla çekici kolay oynanışa sahip bir strateji ve savaş oyunu karşımızda. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyun dikey formatta olmasıyla küçük ekranlı iPhone’larda bile rahat, keyifli oynanış sunuyor.

Pokemon severleri buluşturan yeni macera rpg oyunu Pokémon Masters EX’de sizi neler mi bekliyor?

Pokemon’ların yumurtadan çıkmalarını bekleyin ve takımınıza alın. Zirveye ulaşmak için mücadeleye katılın!

Eğitmenler ve Pokemon’ları bir araya getirerek nihai takımınızı oluşturun. Üçe üç mücadelelerde bulunun!

Geçmişten günümüze en iyiler bir arada! Onlarla maceralara atılın!

Tanıdık Eğitmenlerle birlikte nesilleri aşan orijinal hikayeyi deneyimleyin!

Pokémon Masters EX iOS Özellikleri