Poly Artbook, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden güzel eserler ortaya çıkarabileceğiniz oyunda eşşiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Kendi eserlerinizi ortaya çıkarabileceğiniz ve keyifli bir şekilde zaman geçirebileceğiniz bir ortam sunan Poly Artbook, sizleri bekliyor. Birbinden renkli ve hoş yüzlerce tabloya sahip olan oyunda parçaları uygun yerlerine yerleştirerek ilerliyorsunuz. 3 boyutlu modellere de sahip olan oyunda gerçekçi modeller de yer alıyor. Nefes kesen yüzlerce esere sahip olan Poly Artbook oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Poly Artbook oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.