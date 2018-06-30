PrinterOn uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan PrinterOn uyumlu yazıcılardan çıktı alabilirsiniz.

Doküman, belge vb. dosyalarınız için baskı almanız gereken durumlarda hayatınızı kolaylaştıran PrinterOn, yakınınızda bulunan PrinterOn uyumlu etkin yazıcıları bularak anında çıktı alabilmenizi sağlıyor. Samsung desteğiyle birlikte öne çıkan PrinterOn, özellikle şirketlerde kullanılan yazıcılarda bu teknolojiyi geliştirmeyi amaçlıyor.

Enterprise, Express ve Hosted versiyonları ile sunulan PrinterOn uygulamasının en büyük avantajlarından biri de ekstra donanım ve sürücü ihtiyacını ortadan kaldırarak doğrudan yazdırma işlemini sunması diyebilirim. Çıktı almak istediğiniz belgenin boyutlarını ve çeşitli özelliklerini ayarladıktan sonra harita üzerinden etkin yazıcıları bularak size en yakın yazıcıyı seçebilir ve anında baskı almaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan PrinterOn uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.