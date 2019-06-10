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Purple Diver 1.4.4 (ios)
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  5. Purple Diver - iOS için Arcade Oyunu

Purple Diver

1.4.4
ios
Purple Diver
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir beceri oyunu

Purple Diver, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun olarak karşımıza çıkan Purple Diver, farklı atlayış biçimlerini sergileyerek puanlar kazanabileceğiniz bir oyundur. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda yeteneklerinizi sergiliyor ve keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Renkli görselleri ve harika atmosferiyle de bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli yüksek olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bölümleri geçmek için mücadele ettiğiniz oyunda boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Purple Diver mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun.

Purple Diver oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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