Purple Diver, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun olarak karşımıza çıkan Purple Diver, farklı atlayış biçimlerini sergileyerek puanlar kazanabileceğiniz bir oyundur. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda yeteneklerinizi sergiliyor ve keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Renkli görselleri ve harika atmosferiyle de bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli yüksek olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bölümleri geçmek için mücadele ettiğiniz oyunda boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Purple Diver mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun.

Purple Diver oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.