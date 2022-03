Harika müziklerle harmanlanmış filmler patlamış mısır ve tereyağ ikilisinden emin olun daha iyi gider. Film müzikleri listemizdeki her film eleştirmenlerce beğenilen filmlerden alınmasa da, aşağıdaki film müziklerinin her biri hayran olunacak ve keyif alınacak türden. Çünkü bir izleyiciyi başka bir zamana taşımak, yabancılarla dolu bir tiyatroyu gözyaşlarına boğmak veya bir anlatıyı biri olmadan diğeri var olamayacak kadar iyi tamamlamak için destansı bir film müziği gibisi yoktur. Bu listemizde ikonik hale gelen en iyi film müziklerini sizler için sıralıyoruz. İşte ikonik hale gelen en iyi film müzikleri!

İkonik Hale Gelen En İyi Film Müzikleri

Dirty Dancing

The Bodyguard

A Star Is Born

Waiting to Exhale

Purple Rain

Black Panther

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Drive

The Lion King: The Gift

Dirty Dancing

80'lerde Bible Belt'i sallayan yaramaz küçük romantizm dramasının arkasındaki müzik ekibinin bestelediği albüm, duygulu hit parçalardan (Otis Redding'in “These Arms of Mine”) orijinal bir Patrick Swayze'ye (“She's Like the Wind”) kadar uzanan bir diskografiye sahip. Söz konusu albüm billboard listesinde aylarca bir numarada yer aldı ve bir numara olarak kaldı. Johnny ve Baby'nin hayatlarının en güzel zamanını geçirmesine doyamayanlar, o anlara geri dönmek için aşağıdan albümü tekrar dinleyebilirler.

The Bodyguard

Evet, Bodyguard!

Film, zaman zaman melodramatik yapışkan maddelerle boğulmasına rağmen, nostaljik ve eğlenceli bir izlenim bırakıyor seyirciye. Filmin müzik listesine yorum bile yapmaya gerek yok. Tüm zamanların en iyi şarkıcılarından biri olan Miss Houston ("I Will Always Love You", "I Have Nothing") ve diğer birkaç kişinin (Joe Cocker'ın "Trust in Me" şarkısı) beyninize vokal jimnastik yaptığını hayal edin. Evet, Bodyguard'ın albümü tam bu kıvama sahip.

A Star Is Born

A Star Is Born'un çağdaş yönetmeni ve yıldızı olan Bradley Cooper, sahneye yürekten şarkıcı Jackson Maine olarak çıkmadan önce hiç şarkı söylememişti. Neyse ki, filmin müziklerini, blues, country, folk rock, pop karışımını ve şimdi de bir Oscar hiti (“Shallow”) küratörlüğünü yapmak için çok yetenekli müzisyenleri işe aldı. Cooper, müziğin çoğunu yazan ve seslendiren mega pop yıldızı Lady Gaga ile mikrofonu paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda Amerikalı sanatçı Jason Isbell, Jackson'ın en büyük hitlerinden biri olan “Maybe It's Time”ın sözlerini bizler için yazdı.

Waiting to Exhale

Babyface (gerçek adı: Kenneth Edmonds), dönemi sonsuza dek tanımlayacak bir dörtlüyle oynadığı 1995 filminin müziklerinde başrolü üstlendi: Whitney Houston, Angela Bassett, Loretta Devine ve Lela Rochon. Sözleri Beyoncé ve Luther Vandross gibi endüstrinin büyükleri tarafından söylenen bir söz yazarı olan Babyface, bu fırsatı onlarca yıllık efsanevi bademcikleri tek bir çarpıcı dinleme deneyiminde birleştirmek için kullandı: Aretha Franklin, Patti LaBelle, Toni Braxton, Brandy ve tabii ki Whitney'in kendisi hepsi bu "shooping" 16 parçalık albümün mikrofonunu paylaşıyor. Bu harika albümü hemen aşağıdan dinleyebilirsiniz sevgili Tamindir takipçileri.

Purple Rain

Tanrım, bize Prince'i ver ve yağmur yağdır. Sanatçı grubu The Revolution'ın yer aldığı ilk derleme olan Purple Rain albümü aynı zamanda 1984 tarihli aynı adlı filmin soundtrack'iydi. Listedeki hitler arasında "Let's Go Crazy", "I Could Die 4 U", "When Doves Cry" ve tabii ki "Purple Rain" yer alıyor. Sekiz dakikalık bir eser olan “Purple Rain”, şimdiye kadar kaydedilmiş en etkileyici blues ruh ağıtlarından biri olarak tarihe adını altın harflerde yazdırdı.

Ryan Coogler'ın rekorlar kıran Marvel filmi Black Panther, ekranda olduğu kadar perde arkasında da iyi bir iş çıkardı. Filmin müzikleri Marvel ve Grammy ödüllü Kendrick Lamar tarafından ortaklaşa üretildi. Lamar'ın hip-hop parçalarının yanı sıra rap ağır sıkletleri SZA, 2 Chainz, Future ve diğerlerini içeren albüm, pop'tan da Khalid ve R&B'den Jorja Smith tarafından dengelendi ve Wakanda'nın hak ettiği destansı müzikler böylelikle bizlerin beğenisine sunuldu.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Spider-Man'in parlak, hatta şifreli orijinal film müziği, filmin çok boyutlu anlatısını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Post Malone ve Swae Lee (“Sunflower”), Nicki Minaj (“Familia”), DJ Khalil (“Elevate”) ve Blackway & Black gibi köklü sanatçılardan hip-hop, reggaeton ve sade rap ile derlenen albüm kesinlikle dinlemeye değer. Hemen aşağıdan albümün tamamına ulaşabilirsiniz.

Guardians of the Galaxy Vol. 2

James Gunn'ın gezegen atlamalı Marvel macerasının ikinci bölümü hikayesel açısından pek iyi olmayabilir. Ancak, retro mixtape'ten ilham alan harika film müzikleri söz konusu olduğunda, bu listemizde yer almazsa olmazdı düşüncesindeyiz. Eskilerin ve güzelliklerin neşeli ve nostaljik bir karışımına merhaba deme vaktiniz geldi. Electric Light Orchestra'nın “Mr. Blue Sky,” Fleetwood Mac’in “The Chain” ve Sam Cooke’un “Bring It On Home to Me” parçaları... Bu parçalar temelde babanızın kaset koleksiyonunun birinci sınıf içeriklerini oluşturması gerekiyor ama merak etmeyin, artık sadece onların özelinde kalmayacak...

Drive

Yapımcı Nicolas Winding Refn'in ustaca kullanmasını bildiği bir edebi yöntem varsa, o da esere hangi müziğin gideceğini iyi bilmesidir. Işıltılı, romantik, 80'lerden ilham alan pop parçalarından oluşan bir koleksiyon tarafından şekillendirilen bir aksiyon filmi olan Drive, müzikleriyle kendisine hayran bırakıyor. Filmde Ryan Gosling, bir kaçış sürücüsü olarak ve bazı küçük West Coast gangsterleriyle çatışan biri olarak filmde rol alıyor. Albüm içerisinde, rahatsız edici sessizliği rüya gibi melodilerle dolduracak The Chromatics, Lovefoxxx, College ve Desire var.

The Lion King: The Gift

Filmi izlerken Nijerya, Gana, Kamerun ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelen yetenekli sanatçı ve yapımcıların Afrika ruhunu nasıl yansıttığını ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Shatta Wale ve Major Lazer, Tierra Whack ve Nija gibi sanatçıların yanı sıra Burna Boy ve hatta Blue Ivy Carter gibi sanatçılar, vatanlarına bu albümle saygılarını sundular. Eh, ortaya elbette gurur verici bir tablo çıktı diyebiliriz. Söz konusu albüme hemen aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Peki siz liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.