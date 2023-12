Severek Oynayacağınız Piksel Grafikli Oyunlar

Günümüzde oyunların grafikleri ne kadar ileriye giderse gitsinler piksel grafikli oyunların yeri ayrı oluyor. Zamansız oyunlar yaratmak için çok ideal bir yöntem olan piksel grafikler oyunları; sistem dostu, kolay erişilebilir ve üretmesi kolay bir hale getiriyor.

Eğer siz de piksel grafikli oyunları seviyorsanız ya da sisteminiz bu tarz oyunları açmaya yetiyorsa sizler için piksel grafikli oyunlardan oluşan bir liste hazırladık. Yeni oyunlar arıyorsanız bu listemiz çok işinize yarayacaktır.

En İyi Piksel Grafikli Oyunlar

Octopath Traveler 2

Enter the Gungeon

Vampire Survivors

Children of Morta

Dave The Diver

Stardew Valley

Katana ZERO

Blasphemous

Axiom Verge

Dead Cells

Undertale

Broforce

Celeste

Noita

Octopath Traveler 2

JRPG türünün en iyi örneklerinden biri olan Octopath Traveler 2 ilk oyunun yaptığı her şeyi çok daha iyi yaptı ve harika bir oyun olarak 2023 yılında bizlerle beraber oldu. Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan Octopath Traveler 2 görsel olarak da oldukça iddialı bir oyun.

Piksel grafikleri göz dolduran bu yapımın oldukça kendine has bir çizgisi var. Diğer pek çok piksel grafikli oyunlardan Octopath Traveler 2’yi ayıran bu özellik oyunun başarılarından sadece bir tanesi.

Enter the Gungeon

Mermi cehennemi türünün en iyi oyunlarından biri olan Enter the Gungeon aksiyon ve rogue-like severlerin muhakkak bakması gereken bir oyun. Biraz zorlu bir oyun olan Enter the Gungeon son derece ilginç bir dünyaya sahip. Muzip ve hareketli bir oyun olan Enter the Gungeon kendi türü içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Vampire Survivors

Bir süreliğine dünyayı kasıp kavuran oyunlardan biri olan Vampire Survivors adeta kendi alt türünü yarattı ve kısa süre içerisinde pek çok Vampire Survivors benzeri oyunların çıkmasına vesile oldu. Piksel grafikli oyunlara ön yargısı olan insanları bile kendisine hayran bırakan Vampire Survivors yeni bağımlılığınız olabilir.

Children of Morta

Hack & Slash ve rogue-like türlerini birleştiren bu sevimli oyun doğaüstü güçlere sahip aile bireylerini kontrol ettiğimiz bir oyun. Her aile üyesinin kendine has özellikleri var ve ilgi çekivi denebilecek bir hikayesi var. Aşk umut, özlem, belirsizlik ve nihayetinde kayıp… Children of Morta gerçekten nadide bir yapım.

Dave The Diver

2023’ün en dikkat çekici piksel grafikli oyunlarından biri olan Dave The Diver hiç beklenmedik bir başarı elde etti. Kısa süre içerisinde Steam’in en çok satan oyunlarından biri olmayı başaran Dave The Diver bir balık avlama ve deniz ürünleri restoranı işletme oyunudur. Çok farklı bir yapım olan Dave The Diver piksel grafikli oyunları sevmenize yardımcı olabilecek bir yapım.

Stardew Valley

Bağımsız oyunlar denildiği zaman parmakla gösterilen oyunlardan biri olan Stardew Valley pek çok oyuncuyu kendine aşık etti. Kendisinden sonra pek çok Stardew Valley benzeri oyunlar türetildi. Bir çiftçilik ve yaşam simülasyonu olan Stardew Valley tek bir kişinin ürettiği, efsane bir oyundur. Eğer çiftçilikten hoşlanıyorsanız Stardew Valley’e muhakkak bir göz atın.

Katana ZERO

Oldukça kısa olmasına rağmen çok etkili bir yapım olan Katana ZERO zihnimizde yer eden oyunlardan bir tanesi. Tek vuruşta öldüğümüz ve tek vuruşta öldüğümüz oyunlardan biri olan Katana ZERO’nun görselliği ise şahanedir.

Piksel grafikleri kullanarak bu kadar iyi görseller oluşturmak herkesin harcı değil. Sağlam bir oynanışa ve iyi bir görselliğe sahip olan bu oyunun hikayesi de eğey gizemlidir.

Blasphemous

Souls-like oyunlar içerisindeki en kendine has oyunlardan biri olan Blasphemous zorluğu ile nam salmayı başardı. Ağdalı dili, karmaşık hikayesi ve içerisinde barındırdığı dini öğeler ile son derece aykırı bir yapım olan Blasphemous’u oynamak istiyorsanız çelik gibi sinirlere sahip olmalısınız.

Görsel olarak oldukça iyi gözüken bir oyun olan Blasphemous, piksel grafiklerin iyi kullanıldığı zaman ne kadar göz alıcı olduğunu kanıtlar nitelikte.

Axiom Verge

Metroidvania türündeki bu oyun son derece eski gözüküyor. Zira bu oyunun 2015 yılında çıkmış olmasına inanmak bile güç. Eski tarz görselleri çok iyi kullanmış olan Axiom Verge’de uzaylıları havaya uçurarak sürreal bir uzaylı dünyasını keşfediyoruz.

Dead Cells

Piksel grafikli oyunlar içerisinde belki de en iyisi olan Dead Cells iki boyutlu aksiyon rogue-like oyunlarını popüler etti diyebiliriz. Son derece hızlı ve keyifli bir oynanışı olan Dead Cells çıkışından yıllar sonra bile hala güncelleme almaya devam ediyor. Pek çok DLC ile zenginleştirilen Dead Cells harika bir oyun.

Undertale

Oyun dünyasına damgasını vuran, kült olmuş bir yapım olan Undertale kimseyi öldürmeden bitirebileceğimiz -ve bunu sürekli vurgulayan- bir oyun. Daha önce oynadığınız hiçbir oyuna benzemeyen Undertale bambaşka bir video oyunu tecrübesi arayan kişiler için idealdir. Mizahi yönü de kuvvetli olan bu yapımda sık sık şaşıracaksınız.

Broforce

Aksiyon, macera, patlama, 80’ler, kas ve güç… Sağa doğru koşarak ilerlediğiniz bu oyunda 80’lerin ikonik karakterleri ile karşımıza çıkan her şeyi yok edip ilerlemeye çalışıyoruz. Yer yer komik, sıklıkla aksiyon dolu olan bu oyunda bro’nuzu seçin ve oynamaya başlayın. Eşli olarak oynaması da aşırı keyifli olan bu oyunda çok eğleneceğiniz garanti.

Celeste

Aşırı zor bir platform oyunu olan Celeste pek çok yönden çok başarılı bir yapım. Eğer platform oyunları ile aranız iyiyse ve yeteneklerinize güveniyorsanız Celeste uzun saatler boyunca sizleri ekran karşısına kilitleyecek bir yapım. Diğer pek çok platform oyununun aksine Celeste’in oldukça iyi ve dokunaklı bir hikayesi de vardır.

Noita

Piksellerle oluşturulmuş, fizik tabanlı bir oyun olan Noita epey zor oyunlardan bir tanesi. Tamamen yıkılabilir bir dünyaya sahip olan Noita’da her piksel ile etkileşime girebiliyorsunuz. İçinde bulunduğunuz dünya yanabiliyor, asit ile eriyebiliyor, patlayabiliyor. Pek çok farklı elementin etkileşebildiği bu oyunda piksellere adeta hükmediyorsunuz.

En iyi piksel grafikli oyunlara yer verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori piksel grafikli oyununuz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.