Qlone uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızı 3 boyutlu tarayıcıya dönüştürebilirsiniz.

Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle akıllı telefonlarınızın kamerasını birleştiren ve 2 boyutlu nesneleri 3 boyutlu olarak taramanızı sağlayan Qlone uygulaması, maliyeti binlerce lirayı bulan cihazların görevini üstleniyor. Teknik açıdan baktığımızda her ne kadar 3D tarama işlemini yapamıyor olsanız da Qlone uygulamasında kullanılan teknoloji sayesinde 2D nesneleri kolayca 3D hale getirebiliyorsunuz.

Qlone uygulamasında da sizlere sunulan bir tarama matını yazıcınızdan bastırdıktan sonra 3 boyutlu hale getirmek istediğiniz nesneleri, matta bulunan hizalama noktalarına dikkat ederek taratabiliyorsunuz. Uygulamanız gereken adımları sizlere anlık olarak gösteren ve küre şeklini takip ederek nesnenin farklı açılardaki konumlarını çekmenizi sağlayan uygulamada, yüksek çözünürlüklü 3D çalışmasını tamamlayabiliyorsunuz. Kesme, çizim araçları, renklendirme vb. düzenleme araçlarını da sizlere sunan Qlone uygulamasında 3 boyutlu nesneleri paylaşmak için ücret ödemeniz gerekiyor. iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz Qlone uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.