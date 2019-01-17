İki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Rangers of Oblivion bir mobil aksiyon oyunudur.

Kaliteli grafikleri ve sürükleyici oynanış yapısı ile oyuncuların karşısına çıkan yapımda dişi karakterler arasından seçimler yaparak devasa yaratık ve canavarlar ile karşı karşıya geliyoruz. Hayatta kalma mücadelsi verdiğimiz yapımda karakterimizi dilediğimiz gibi ayarlayabiliyor ve özelleştirebiliyoruz.

MMORPG alanında deli gibi oynanan yapımda ücretsiz yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Önce Android daha sonra İOS platformuna çıkış yapan oyun, ücretsiz yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor. Keşfedilecek zengin bir dünyanın yer aldığı oyunda farklı oyun modlarını da deneyimleyebilecek ve konsol kalitesindeki grafikler ile karşı karşıya kalacağız. Oyuncular karakterleri üzerinde detaylı değişimler yapabilecek ve 3D grafik kalitesi eşliğinde yoğun savaşlara katılabilecekler.

Gece ve gündüz döngüsünün de yer aldığı yapımda ücretsiz bir oynanış yer alacak. Yapım iki farklı mobil platformda oynanabiliyor.

İyi oyunlar dileriz.