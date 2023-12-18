RPG denilince akıllara gelen ilk serilerden biri olan The Elder Scrolls serisinin unutulmaz 4. oyunu Oblivion unutulmaz bir klasiktir. Çıktığı dönem çığır açan, pek çok mod ile zenginleştirilen bu oyun pek çok kişiyi RPG’ler ile tanıştırmıştır. Öyle ki bu oyunu tekrar oynamak isteyenler Oblivion Türkçe yama arıyorlar. Eğer siz de böyle bir arayış içerisindeyseniz doğru yerdesiniz.

The Elder Scrolls IV: Oblivion oldukça geniş bir dünyaya sahip. Pek çok farklı NPC ve diyaloğun bulunduğu bu oyunda kaybolmanız çok mümkün. Hal böyle olduğundan eğer İngilizceniz iyi değilse zorlanmanız mümkün. Tam bu noktada Oblivion Türkçe yama yüklemek isteyebilirsiniz.

Eğer siz de oyundaki her şeyi anlamak ve oyundan daha fazla keyif almak istiyorsanız Oblivion Türkçe yama yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak Oblivion Türkçe yamaya sahip olabilirsiniz.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Öncelikle Oblivion Türkçe yama dil dosyasını indirmeniz gerekir. Deluxe sürümünü ya da GOTY sürümünden size uygun olanı indirin.

Ardından indirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Sonrasında indirdiğiniz dosyanın içerisindeki “ Data ” klasörünün içindeki her şeyi kopyalayın.

” klasörünün içindeki her şeyi kopyalayın. Ardından oyunun kurulu olduğu dizini açın.

Oyun dosyaları içerisindeki “Data” klasörünün içerisine kopyaladığınız her şeyi yapıştırın.

Çıkan değiştirme uyarısını onaylayın.

İşlem tamam. Oblivion Türkçe yama bilgisayarınıza kurulmuş olacak.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Hakkında

En iyi RPG’lerden biri olan The Elder Scrolls IV: Oblivion ilk kez 2006 yılında piyasaya sürüldü. Bethesda tarafından geliştirilen ve yayınlanan Oblivion RPG’ler içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. The Elder Scrolls dünyasına adım atacaksanız ve bu evreni daha yakından tanımak istiyorsanız Oblivion’ı muhakkak oynamalısınız.

Oyunun genel hikayesi, dış dünyadan gelen yaratıklarla savaşımızı konu alır. Oblivion kapılarının açılmasıyla birlikte dünya tehdit altındadır ve biz de bu durumun üstünden gelmeye çalışıyoruz.

Özgür bir açık dünya sunan The Elder Scrolls IV: Oblivion her RPG severin muhakkak oynaması gereken bir yapım. İlgi çekici NPC’ler, yan hikayeler ve çok daha fazlası bu oyunda sizleri bekliyor.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce bu oyunu oynamış mıydınız? Oblivion Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.