Ready, Set, Monsters!, en çok izlenen çizgi film kanalı Cartoon Network’ün Powerpuff kızlarıyla kötü canavarları yüz yüze getirdiği macera rol yapma oyunu. Çizgi film stili hoş görseller sunan oyun, çocuklardan ziyade yetişkinlere hitap ediyor. Canavar Adası’na girmeye hazır mısınız?

Mobil platformda her yaştan kişiye oyun hazırlayan geliştiricilerden Cartoon Network’ün yeni oyunu Hazır, Başla, Canavarlar!’da Powerpuff kızlarıyla canavarlar ordusunu dağıtıyorsunuz.

Blossom, Bubbles ve Buttercup; üç özel güçleri olan kız karakterler arasından seçiminizi yapıp Canavarlar Adası’na giriyorsunuz. Kızların kendilerine has dövüş stilleri, aura saldırıları var. Blossom dengeli, Bubbles son derece hızlı, Buttercup ise yavaş ve ağır dövüşüyor. Canavarları pataklarken dikkatli olmalısınız. Bazıları size fazladan saldırı hakkı, pasif bonuslar veriyor, gücünüzü yeniliyor. Dost canavarları toplamayı ihmal etmeyin. Her karakter için yükseltme seçeneği mevcut. Sağlık, dayanıklılık, saldırı, savunma gücünü artırabiliyorsunuz.