Ready or Not benzeri oyunlar oynayarak uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bu rehberde gerçekçi oynanışıyla dikkat çeken taktiksel FPS oyununu beğenen oyuncuların oynamak isteyebileceği yapımları sıraladık.

VOID Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan Ready or Not isimli oyunun tam sürümü 2023 yılının aralık ayında çıktı. Eğer Ready or Not tarzı oyunlar oynamak istiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

Ready or Not Benzeri Oyunlar Listesi

SWAT 4

Zero Hour

Ground Branch

Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas 2

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Police Simulator: Patrol Officers

Squad

Insurgency: Sandstorm

Payday 3

Ready or Not gibi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

SWAT 4

SWAT 4, Ready or Not alternatifi oyun denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biridir. Irrational Games tarafından PC platformu için geliştirilen oyun 2005 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Sierra Entertainment'in üstlendiği oyunda SWAT ekibiyle çeşitli operasyonlar yapıyoruz.

Zero Hour

M7 Productions ve Attrito tarafından geliştirilen Zero Hour'da tıpkı Ready or Not ve SWAT 4'te olduğu gibi çeşitli operasyonlar yapıyoruz. Taktiksel FPS türündeki oyun 2020 yılında erken erişime açıldı.

Ground Branch

Taktiksel FPS türündeki Ground Branch'te özel harekât kuvvetlerinde görevli bir ekip ile operasyonlar yapıyoruz. 2018 yılında erken erişime açılan oyunda karakter ve silah kişiselleştirme imkânı mevcut.

Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas 2

Ekibimiz ile beraber çeşitli operasyonlar düzenlediğimiz Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas 2'nin yayıncılığını Ubisoft'un üstlendi. Oyunda pek çok silah ve özelleştirme seçenekleri bulunuyor. 78 Metacritic puanına sahip olan oyun 2008 yılında satışa sunuldu.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

2015 yılının aralık ayında piyasaya sürülen Tom Clancy's Rainbow Six: Siege çevrim içi tabanlı taktiksel FPS oyunudur. Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen oyunda çok sayıda karakter bulunuyor ve her karakter çeşitli yeteneklere sahip.

Police Simulator: Patrol Officers

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Police Simulator: Patrol Officers 2022 yılının kasım ayında çıktı. Aesir Interactive tarafından geliştirilen oyunda bir polis memurunu kontrol ediyoruz. Yayıncılığını Astragon Entertainment'in üstlendiği oyun açık dünyaya sahip.

Squad

50'şer kişilik iki takımın mücadele ettiği Squad gerçekçi bir oynanışa sahip. Takım çalışmasının ve iletişimin oldukça önemli olduğu oyunda çeşitli araçlar da bulunuyor. Offworld Industries tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun 2020 yılında çıktı.

Insurgency: Sandstorm

New World Interactive tarafından geliştirilen Insurgency: Sandstorm'da karakter ve silah özelleştirme seçenekleri yer alıyor. Gerçekçi oynanışı ve kaliteli grafikleriyle öne çıkan oyun 78 Metacritic puanına sahip. Yayıncılığını Focus Entertainment'in üstlendiği taktiksel FPS oyunu 2018 yılında piyasaya sürüldü.

Payday 3

Starbreeze Studios tarafından geliştirilen Payday 3'te listedeki diğer oyunlardan farklı olarak çeşitli soygunlar yapmaya çalışıyoruz. Oyunda pek çok bölüm bulunuyor. Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği oyun 2023 yılının eylül ayında satışa sunuldu.

Bu rehberde Ready or Not tarzı oyunlar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı Ready or Not alternatifi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.