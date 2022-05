En İyi Çocuk Filmleri – 2022

Çocuk filmleri, en az çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çeken yapımlardan oluşabiliyor. Özellikle animasyon temelli birçok film, çocuk filmleri kategorisinde değerlendirilse de genel olarak yetişkinler tarafından da epey ilgi görüyor. Ancak yine de küçük yaştaki çocuklar için en iyi filmleri bulmak, ebeveynler için zor olabilir. Ebeveynler, çocukların gelişimini iyi anlamda etkileyen ve eğitici olan çocuk filmlerini tercih edebiliyor. Sizler için en iyi çocuk filmlerini sıraladık. Detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

En İyi Çocuk Filmleri

Spirited Away (2002)

Coco (2017)

Toy Story (2010)

Up (2009)

Inside Out (2015)

Klaus (2019)

Finding Nemo (2003)

How To Train Your Dragon (2010)

Monsters, Inc. (2001)

Paddington (2014)

Home Alone (1990)

Belle & Sebastian (2013)

Annie (2014)

Spirited Away / Ruhların Kaçışı (2002) – IMDb: 8.6

10 yaşında küçük bir kız olan Chihiro, ailesiyle birlikte bir tünelden geçerken kaybolur ve gizli bir dünyanın kapısını aralar. Burada ailesi garip bir değişim geçiren Chihiro, kendisini güçlü bir cadı tarafından yönetilen garip bir kasabada bulur. Cadı tarafından dünyaya dönmesi engellenen Chihiro, burada cadının kurbanı olan pek çok garip ruha ve yaratığa rastlar.

Coco (2017) – IMDb: 8.4

2017 yılının en beğenilen animasyon ve çocuk filmleri arasında yer alan Coco, daha 12 yaşında olan Miguel’i başından geçen dolu olayları anlatıyor. Migeul’in en büyük hayali Meksalı gitarist Ernesto da le Cruz’dur. Ama ünlü gitarist, kısa bir zaman içinde hayatını kaybetmiştir. Miguel’in artık Ernesto ile anlaşabilmesi için başka bir olayın gerçekleşmesi gerekir.

Toy Story / Oyuncak Hikayesi (2010) – IMDb: 8.3

Toy Story-Oyuncak Hikayesi, her yaştan insanın popüler filmleri arasında yer alır. 3D teknolojisi ile çekilmiş olan üçüncü serisi ile Oyuncak Hikayesi; Buzz, Woody ve oyuncak kutusundaki diğer tüm oyuncaklar sahipleri Andy koleje gittiği için kreşe bırakılmasıyla başlar. Artık en yakın arkadaşlarından bir süre uzak kalmak zorunda kalacak yeni oyuncaklar ile yeni maceralar ile sürprizlerle dolu bir yaşam sürerler.

Up / Yukarı Bak (2009) – IMDb: 8.2

Özellikle çocukların mutlaka izlemesi önerilen filmler arasında yer alan Up, hem konusu hem de görselleri ile izleyenleri adeta büyülüyor. Yukarı Bak filmi, eşinin ölümü sonrasında eşi ile hep planladıkları bir macerayı eşinin ölümünden sonra tek başına gerçekleştirmek için yola çıkan Carl ve 8 yaşındaki bir çocuğun başından geçen olayları konu edinir.

Inside Out / Ters Yüz (2015) – IMDb: 8.2

Tüm zamanların en çok sevilen ve en çok beğenilen çocuk filmleri arasında yer alan Inside Out; Riley’nin San Francisco’ya taşınması ile başlar. Pixar tarafından yayımlanan Inside Out, 73. Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Animasyon Film Ödülü’nü aldı. Diğer yandan Inside Out filmi, 2012’de yayımlanan Cesur adlı filmden sonraki ilk kadın kahramana sahip animasyon filmdir.

Filmin konusu ise şu şekilde; Riley'in zihninde Neşe, Üzüntü, Korku, Öfke ve Tiksinti olmak üzere beş temel duygu yaşamaktadır. Riley'in zihninin içinde yaşayan, ona günlük hayatında tavsiyeler veren duyguları bu yeni hayata alışırken ufak bir kaosa neden olacaktır. Neşe, Riley’nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır.

Klaus / Sihirli Plan (2019) – IMDb: 8.1

Postacı akademisinin en kötü öğrencisi Jesper (Jason Schwartzman) kendini Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde yer alan buzlarla kaplı bir adada görevlendirilmiş olarak bulur. Kavgalı adalılar, bırakın mektuplaşmayı birbirlerine selam bile vermemektedir. Ancak bir süre sonra işler tamamen değişir.

Finding Nemo / Kayıp Balık Nemo (2003) – IMDb: 8.1

Bir palyaço balığı olan Marlin, belki de karısının zamansız ölümü nedeniyle küçük oğlu Nemo için fazla kaygılanmaktadır. Ancak Nemo'nun da kendi başına hareket etmesi gerektiği zamanlar gelir. Deniz altı dünyasının okuluna gidip, eğitim görmek zorundadır.

How To Train Your Dragon / Ejderhanı Nasıl Eğitirsin? (2010) – IMDb: 8.1

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, aynı adı taşıyan 2003'te yayınlanan kitabından DreamWorks Animation tarafından uyarlanan 2010 yılı 3D animasyon bir fantastik filmdir. Hikaye, Hiccup adlı genç bir Viking'in efsanevi Viking dünyasında kabilesinin ejderha avcısı olma geleneğine uyma çabasının yer aldığı bir hikâye anlatılmaktadır.

Monsters, Inc. / Sevimli Canavarlar (2001) – IMDb: 8.0

'Sevimli Canavarlar', Canavarlar Dünyası isimli kendilerine ait bir dünyada yaşayan ve yaşayabilmek için insanlara ihtiyaç duyan ilginç ve sevimli canavarların dünyasının insanlarla karıştığı an ortaya çıkan trajikomik hikayeyi anlatır.

Paddington / Ayı Paddington (2014) – IMDb: 7.8

Teyzesi Lucy tarafından büyütülen genç ayı Paddington, teyzenin emekli ayılar için yapılan bir tesise yerleşmesiyle birlikte kendine yeni bir ev aramaya karar verir. Bunun üzerine Perulu genç ayı soluğu Londra'da bulur. Büyükşehire yabancı olan bu ayı ne yapacağını bilmemektedir.

Home Alone / Evde Tek Başına (1990) – IMDb: 7.7

1990 yapımı Home Alone filmi, özellikle günümüz Y kuşağı için bir fenomen haline gelmiştir. Pek çok insan Home Alone filmleri ile büyümüştür. Filmde yer alan ve 11 yaşında olan çocuk oyuncu Macaulay Culkin, En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

Belle & Sebastian (2013) – IMDb: 6.8

Ünlü bir çocuk romanından uyarlanan ‘Belle ve Sebastian’, savaş ikliminde küçük bir çocukla yaban bir köpeğin dostluğunu anlatan akıcı ve duygusal bir film. Sevgi, dostluk ve cesaret temalarını işleyen film, ön yargılara ve nefrete karşılık insancıllığı, şefkati ve sevgiyi savunuyor.

Annie (2014) – IMDb: 5.3

Annie, New York'un sert sokaklarında hayatta kalabilmeyi başaracak kadar güçlü, sert bir koruyucu anneyle birlikte yaşayan iyimser ve mutlu bir kızdır. Ancak hayatı, Will Stacks adlı New York belediye başkanı adayı, kampanyası çerçevesinde onu himayesine alınca tamamen değişecektir.