Ready or Not Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Ready or Not sistem gereksinimleri, VOID Interactive tarafından sunulan taktiksel FPS oyununu oynamak isteyen oyuncular için önemlidir çünkü PC'de bulunan donanım, oyunun gereksinimleri karşılamazsa kasma problemi meydana gelir.

Ready or Not'ı PC kaldırır mı sorusunun cevabını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Bu rheberde minimum ve önerilen gereksinimler dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Ready or Not Sistem Minimum Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (64-bit)

: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (64-bit) İşlemci : Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300

: Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) ya da AMD Radeon R7 370 (2 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) ya da AMD Radeon R7 370 (2 GB) DirectX: Sürüm 11

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300 gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) ya da AMD Radeon R7 370'e (2 GB) ihtiyaç duyuluyor.

Ready or Not Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600K

: AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600K RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 (6 GB) veya daha iyisi

: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) veya daha iyisi DirectX: Sürüm 11

Önerilen sistem gereksinimlerine göre NVIDIA GTX 1060 (6 GB) veya daha iyi bir ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az AMD Ryzen 5-1600 ya da Intel Core i5-7600K gerekiyor.

Ready or Not Kaç GB?

VOID Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan Ready or Not isimli oyunun yüklenebilmesi için en az 90 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama kısmında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı ile bazı oyunları silebilirsiniz. Bu sayede kullanılabilir alan miktarı artacaktır.

Ready or Not Fiyatı Ne Kadar?

Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemi dikkat çeken Ready or Not Steam'de 28,99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu rehberde Ready or Not kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.