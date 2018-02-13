Reporter 2, mobil platformda oynanabilir en iyi korku oyunları arasında. Atmosfer korkutucu, hikaye ilginç, grafikler kaliteli, sesler korku - gerilim filmlerini aratmayan seviyede… Her yönüyle kaliteli bir mobil korku oyunu karşımızda. iPhone / iPad cihazınızda oynamak üzere korku oyunu arıyorsanız, tavsiye ederim.

Mobilde hem görsel hem işitsel hem de oynanış olarak kaliteli korku oyunu bulmak oldukça zor. Mobil platforma korku - gerilim oyunları çıkaran AGaming’in yeni oyunu Reporter 2, cehennemdeki varlıkların yaşadığı bir hastanede geçiyor. Hastanede mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarmış bir hastanın yerini alıyoruz. Bir haftadır tuhaf çağrılar alan, uykusunda karabasanın ziyaret ettiği, her gün yatağından panikle uyanan karakterimiz, içinde bulunduğu duruma artık bir son vermek istiyor. Kabuslarındaki gizemli kız hakkında bir şeyler bulmak için arkadaşıyla birlikte araştırmalara başlıyor. Bu noktada da biz devreye giriyoruz.

Evde gece vakti sessiz ortamda kulaklık takılarak oynanması gerektiğini düşündüğüm etkileyici bir korku oyunu Reporter 2.